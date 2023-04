Hirman podporil vznik nového koridoru na dovoz plynu z Azerbajdžanu

Bratislava 25. apríla (TASR) – Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman v bulharskej Sofii podpísal memorandum o porozumení medzi prepravcami plynu Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ, eustream a SOCAR. Účastníkmi sú okrem Ministerstva hospodárstva (MH) SR aj ministerstvá energetiky Bulharska, Rumunska, Azerbajdžanu a Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska, informovalo v utorok MH.



Podpisom memoranda zúčastnené krajiny podľa rezortu hospodárstva vysielajú signál, že sú pripravené vytvoriť nový koridor pre dovoz zemného plynu do Európy a spolupracovať s partnermi v Azerbajdžane pri zdvojnásobení ich exportu plynu do EÚ.



"Chcel by som vyjadriť plnú podporu Ministerstva hospodárstva SR iniciatíve našich prevádzkovateľov prenosových sústav uskutočniť nový koridor z Azerbajdžanu do strednej a východnej Európy. Má potenciál významne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti dodávok plynu v regióne, a tým aj v celej EÚ," zdôraznil Hirman. Minister verí, že EÚ bude projekt hodnotiť pozitívne a podporí toto úsilie politicky aj finančne.



Hirman sa v Sofii zúčastnil aj konferencie "Zelená energia pre budúcnosť". Minister v tejto súvislosti skonštatoval, že v súčasnosti žijeme vo významnom prechodnom období, keď je dekarbonizovaná budúcnosť ešte vzdialená, avšak tradičné energetické prostredie sa už mení. "Podporujú sa nové energetické partnerstvá, čo sa potvrdilo podpísaním memoranda o porozumení dnes ráno. Preto je spolupráca rozhodujúca aj pri udržiavaní pragmatickej a neideologickej diskusie, najmä pokiaľ ide o budúce využívanie plynu a jadrovej energie," uviedol.



Témou boli aj ciele EÚ v oblasti klímy, ktorých dosiahnutie bude podľa neho náročné. Náklady na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov však v posledných desaťročiach výrazne klesli. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať a podiel energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe sa bude zvyšovať, čo pôjde ruka v ruke s elektrifikáciou v doprave a priemysle.