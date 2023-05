Hirman: Pri organizácii Expo Dubaj sa zistili veľmi závažné nedostatky

Bratislava 11. mája (TASR) - Na Ministerstve hospodárstva (MH) SR sa v súvislosti s organizáciou slovenskej účasti na svetovej výstave Expo Dubaj počas vedenia predchádzajúceho ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) zistili "veľmi závažné nedostatky". Uviedol to vo štvrtok na tlačovej besede minister hospodárstva Karel Hirman pri hodnotení takmer osemmesačného pôsobenia v čele MH SR.



"Bohužiaľ, musím oznámiť, že v súvislosti s Expo Dubaj sa za osem mesiacov (pôsobenia) boríme s veľmi závažnými nedostatkami. Ešte prebiehajú na ministerstve audity, pretože sa tu nenachádzajú základné dokumenty, základné faktúry a ďalšie náležitosti spojené s financovaním a organizáciou Expo Dubaj. Aktuálne, nevysporiadané, zatiaľ nám známe finančné záväzky súvisiace s Expo Dubaj už presahujú jeden milión eur. Podávame preto prvé súdne žaloby, lebo, bohužiaľ, už iné možnosti nemáme," priblížil.



Poznamenal, že nové vedenie ministerstva hospodárstva bude musieť v tejto veci zvažovať ďalšie kroky. "Objavujú sa nové a nové skutočnosti, respektíve otázky, na ktoré bude musieť odpovedať nové vedenie MH SR," podčiarkol minister.



Expo Dubaj sa podľa Hirmana za predošlého vedenia MH SR "do istej miery zmenilo na rodinné výlety a výlety pre kamarátov". "Nemali by sme na ne však prispievať zo spoločnej kasy, mali by si ich zaplatiť tí, ktorí si toto organizovali a zúčastňovali sa toho," dodal Hirman.



Problémom z obdobia predchádzajúceho vedenia rezortu hospodárstva sú podľa jeho slov komplikácie pri verejnom obstarávaní súvisiace s priemyselným parkom Valaliky. "Ďalšou vecou, ktorá sa objavila a ktorá sa bude musieť riešiť, je verejné obstarávanie Volvo Valaliky Industrial Park. Tam koncom roka začala intenzívna komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre nápravu a riešenie verejného obstarávania. Zo strany ÚVO je tam v súčasnosti niekoľko závažných otázok a podnetov," doplnil minister.