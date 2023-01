Hirman prijal zástupcov pekárov a cukrárov, hovorili o cenách energií

Bratislava 25. januára (TASR) - Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman v stredu prijal zástupcov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Informoval o tom tlačový odbor ministerstva hospodárstva (MH). Hlavnou témou stretnutia boli enormne vysoké ceny energií, ktoré sa premietajú do každej oblasti života štátu, vrátane potravinárskeho sektora.



Hirman oboznámil predstaviteľov SZPCC s možnosťami, ktoré majú podnikatelia v tomto sektore k dispozícii z pohľadu pripravovaných riešení na základe rozhodnutia vlády a finančných, administratívnych a kompetenčných možností rezortu.



Stretnutie s predstaviteľmi SZPCC bolo podľa MH ďalším z radu stretnutí Hirmana so zástupcami podnikateľov, ktorí vysoké ceny energií pocítili najvýraznejším spôsobom.



Zástupcovia SZPCC pod vedením jeho šéfa Milana Lapšanského informovali Hirmana o problémoch, ktoré zažívajú členovia ich zväzu v súvislosti s obrovským nárastom cien energií. Predseda predstavenstva počas stretnutia zdôraznil, že pekárne patria medzi vysoko energeticky náročné výroby a preto je náklad na energie pre nich popri nákupe surovín na výrobu pečiva zásadný.



Za najväčší problém pekári považujú oblasť trhu s elektrinou a vzájomné vzťahy s dodávateľmi, ktorí od podnikateľov v potravinárstve vyžadujú zálohy vopred, čo vzhľadom na prudký nárast cien pre nich predstavuje enormnú záťaž na priebežné pokrývanie finančných tokov.



Predstavitelia zväzu však zároveň ocenili doterajšiu pomoc rezortu hospodárstva, ktorá bola spustená už v decembri minulého roka a využil ju nemalý počet pekárov, cukrárov či cestovinárov.



Obe strany podrobne prediskutovali podmienky mechanizmov a podmienok pomoci pripravovaných rezortom pre rok 2023. Hirman osobitne vyzdvihol schému pomoci známu ako 2.1., ktorej druhá fáza bude pokračovať od februára. Podmienky schémy budú rovnaké ako v decembri 2022 a oprávnení žiadatelia budú môcť získať až 80 % z oprávnených nákladov na kúpu samotnej komodity nad úroveň stropu vo výške 199 eur/megawatthodinu (MWh) pre elektrickú energiu a 99 eur/MWh pre zemný plyn.



O kompenzácie za prvý kvartál 2023 bude možné požiadať do konca júna 2023, pričom v tomto roku ministerstvo hospodárstva zdvojnásobuje limit na hospodársku jednotku zo 100.000 na 200.000 eur na jeden mesiac.