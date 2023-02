Hirman rokoval s podnikateľmi o výzve na kompenzáciu cien energií

Bratislava 6. februára (TASR) - Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman v pondelok rokoval so zástupcami podnikateľov o podmienkach novej výzvy rezortu hospodárstva na kompenzáciu cien energií určenej pre väčšie podniky a podniky náročnejšie na energiu. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.



"Dnešné stretnutie sa uskutočnilo na základe dohody z konca minulého roka, ktorú sme mali medzi ministerstvom hospodárstva a zamestnávateľskými zväzmi. Táto znela, že hneď ako to bude možné po notifikácii, stretneme sa spolu a na odbornej úrovni pripravíme výzvu k novej schéme tak, aby bola čo najvýhodnejšia pre čo najväčší počet slovenských podnikateľov," uviedol Hirman po rokovaní.



Dočasný krízový rámec stanovuje základné legislatívne podmienky pre poskytovanie pomoci pre podniky v rámci Európskej únie. Finančný rámec pre schému bol notifikovaný vo výške 600 miliónov eur, pričom bližšie podmienky a jednotlivé finančné limity stanoví výzva a budú podľa rezortu pripravené v spolupráci so zástupcami zväzov a zamestnávateľov tak, aby sa nastavili čo najoptimálnejšie.



V nasledujúcich dňoch budú zástupcovia zväzov distribuovať firmám dotazníky na zozbieranie potrebných informácií a dát. Zástupcovia ministerstva a zväzov sa dohodli aj na vytvorení expertnej pracovnej skupiny pre prípravu detailov výzvy.



Nová schéma je určená skôr pre väčšie podniky a podniky náročnejšie na energiu. Výška dotácie a jej maximálne limity sú stanovené v štyroch úrovniach, pričom základom je poskytnutie pomoci pre všetky podniky spĺňajúce všeobecné kritéria pomoci. Podmienkou vyplatenia vyšších limitov pomoci bude v troch zo štyroch možností medziročný pokles EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou) oproti roku 2021, a to minimálne o 40 %, alebo dosiahnutie zápornej EBITDA.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR už v minulom roku pripravilo a zrealizovalo schému pomoci podľa Dočasného krízového rámca v časti 2.1, ktorá je primárne určená pre menšie a stredné podniky a všetky subjekty vykonávajúce hospodárske činnosti. V decembri 2022 bolo vyplatených viac ako 13.000 žiadostí v sume viac ako 77 miliónov eur. O kompenzácie mohli požiadať podniky, ale i verejný sektor, ako sú samosprávy, domovy sociálnych služieb či občianske združenia.



Rezort hospodárstva plánuje pokračovať v tejto pomoci i v roku 2023. Výzva bude zverejnená v polovici februára, kedy bude možné spätne požiadať o kompenzácie za január. Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzve, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 % oprávnených nákladov za energie z rozdielu z nákupnej ceny komodity a výšky stropu komodity, ktorá je v prípade elektriny vo výške 199 eur/megawatthodinu (MWh), v prípade plynu vo výške 99 eur/MWh. V tomto roku MH zdvojnásobuje limit na jednu hospodársku jednotku zo 100.000 eur na 200.000 eur na jeden mesiac.