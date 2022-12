Hirman: Sadzba pre Slovnaft zohľadňuje výnimku na dovoz ruskej ropy

Bratislava 6. decembra (TASR) – Výška sadzby solidárneho príspevku, ktorý má odviesť do štátneho rozpočtu zo zvýšeného zisku rafinéria Slovnaft, zohľadňuje výnimku na dovoz ruskej ropy vyrokovanú vládou. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister hospodárstva Karel Hirman. Vláda posunula do parlamentu návrh zákona, ktorým majú rafinérie, ale aj firmy podnikajúce v odvetviach ropy, zemného plynu a uhlia, odviesť do štátneho rozpočtu 70 % zisku presahujúceho 120 % priemerného zisku za posledné štyri roky.



"Rozumiem sadzbe, ktorú táto vláda, ktorej som člen navrhuje, pretože ostatné krajiny nemajú výnimky zo sankcií na dovoz ruskej ropy," povedal Hirman. Návrh vychádza z nariadenia Rady (EÚ), no navrhovaná výška odvodu je v rámci EÚ jedna z najvyšších a dvojnásobná oproti odporúčanej.



Slovnaft tak podľa Hirmana odoberá ruskú ropu, ktorej cena je výrazne nižšia, ako cena referenčnej ropy Brent, a to na základe vládou vyrokovanej výnimky. Minister dodal, že je preto spravodlivé, aby sa rafinéria s neočakávaným ziskom podelila.



Proti navrhovanému zákonu v utorok ostro vystúpil generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi. Navrhovaný solidárny príspevok podľa neho nie je primeraný a ani spravodlivý. V aktuálnom znení by podľa šéfa rafinérie vláda zobrala Slovnaftu spolu 91 % ročného zisku, nakoľko si nemôže príspevok zarátať do nákladov v tomto, ale až v budúcom roku. Zdaniť tak firma musí celý tohoročný zisk.



Slovnaft by akceptoval výšku sadzby príspevku na úrovni 35 až 40 %. Pokiaľ sa návrh neupraví, plánuje sa firma domáhať ochrany na medzinárodnom arbitrážnom súde.