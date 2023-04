Hirman: Slovensko patrí ku krajinám s najmenším nárastom cien energií

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovensko patrí spolu s Maďarskom a Chorvátskom medzi krajiny, kde došlo k najmenším nárastom cien elektrickej energie a plynu pre domácnosti za druhý polrok roku 2022. Na základe údajov Európskeho štatistického úradu (Eurostat) o tom v stredu na tlačovej konferencii informoval dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman.



"Domácnosť v bytovke, ktorá je zásobovaná teplom z centrálneho zdroja, zaplatí za tento rok účet vo výške zhruba 1360 eur. Pomoc zo strany štátu predstavuje v tomto prípade vyše 2800 eur. Ak by pomoc nebola poskytnutá, takýto byt by ročne zaplatil účet na úrovni vyše 4000 eur," povedal Hirman o ročnom objeme pomoci domácnostiam s energiami.



Upozornil tiež na prípad rodinného domu s vykurovaním zemným plynom. Ročný účet v tomto prípade je 1910 eur, ak by štát neposkytol pomoc, domácnosť by zaplatila o viac ako 4500 eur vyšší účet. Pri rodinných domoch s kúrením elektrinou poskytol štát pomoc pri ročnom vyúčtovaní vo výške zhruba 9606 eur.



Miera pomoci štátu pre malých odoberateľov, ako sú malé firmy, menšie obce, predstavuje 63 %, v prípade stredných odoberateľov, stredne veľkých firiem alebo okresných miest predstavuje kompenzácia v prípade cien energií pomoc vo výške 44 % a pre veľkých odoberateľov - veľké firmy či krajské mestá - takmer 50 %.



Zároveň podľa Hirmana počas vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho v rokoch od 2016 - 2020 narástla cena elektrickej energie pre domácnosti o 20 %. "Od roku 2020 až 2023 narástla cena o 10,5 %," vyjadril sa Hirman.