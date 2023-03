Hirman v najväčšom ťažobnom závode diskutoval o vplyve drahých energií

Bratislava 17. marca (TASR) - Aktuálna situácia u dôležitého zamestnávateľa na Gemeri, ktorý si v tomto roku pripomína storočnicu od svojho vzniku, bola témou piatkovej návštevy ministra hospodárstva Karla Hirmana v Slovenských magnezitových závodoch v Jelšave. Ide o najväčší ťažobný a spracovateľský závod na Slovensku, ktorý je zároveň jedným z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie.



S predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Romanom Gažúrom a ďalšími členmi vedenia spoločnosti sa venovali predovšetkým negatívnym dopadom extrémne vysokých cien energií na fungovanie spoločnosti, keďže ťažba a následné spracovanie a finálna výroba produktov z magnezitu je značne energeticky náročná.



"Práve pre takéto spoločnosti, navyše lokalizované v sociálno-ekonomicky veľmi problémových regiónoch, musia byť naše kompenzačné schémy najefektívnejšie. Musíme im pomôcť prekonať toto zložité obdobie," uviedol Hirman po prehliadke bane a výrobného závodu. Pomoc a podpora je podľa neho o to dôležitejšia, že samotný podnik hľadá aj aplikuje nové energeticky efektívne riešenia, vrátane vlastnej výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.



Hirman sa počas pracovnej cesty ešte vo štvrtok (16.3.) zúčastnil aj výročného stretnutia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov na Donovaloch. S členmi zväzu diskutoval rovnako o téme vysokých cien energií. "Bez energie a potravín, predovšetkým nášho chleba každodenného, nemôžeme fungovať. A energie sú zásadnou položkou pri jeho výrobe," zdôraznil minister.



Spolu s členmi a vedením zväzu na čele s výkonným riaditeľom Milanom Lapšanským prediskutovali doterajšiu poskytnutú pomoc pre potravinársky sektor a jej ďalšie pokračovanie tak, aby bola čo najužitočnejšia a najefektívnejšia. "Naše podniky potrebujú pomoc s energiami, ale súčasne si uvedomujú, že je limitovaná možnosťami našej spoločnej štátnej kasy. A to, že v budúcnosti sa tieto prostriedky budú musieť vrátiť prostredníctvom daní. Na to nesmieme zabúdať," dodal Hirman.