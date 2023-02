Hirman: Výzvy na pomoc s energiami budú zverejnené budúci týždeň

Bratislava 15. februára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejní výzvy na pomoc s energiami pre hospodárske subjekty a subjekty verejnej správy budúci týždeň. Žiadateľom pomôže s vyplnením žiadostí webová stránka https://energodotacie.mhsr.sk. Uviedol to v stredu na stretnutí s novinármi dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman.



Pripomenul, že cieľom oboch výziev na predkladanie žiadostí je poskytnúť dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.



Spresnil, že disponibilný objem zdrojov vo výzve pre hospodárske subjekty je 279,82 milióna eur. Lehota na predkladanie žiadostí je do 30. júna tohto roku.



Doplnil, že vo výzve pre vybrané subjekty verejnej správy je alokovaných 200 miliónov eur. Lehota na predkladanie žiadostí je v tejto výzve 29. február 2024.



Upozornil, že maximálna výška dotácie vo výzve pre hospodárske subjekty predstavuje 200.000 eur mesačne na podnik na úrovni hospodárskej jednotky, nie na jednotlivé IČO. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ o dotáciu povinný v žiadosti uviesť všetky subjekty, ktoré s ním tvoria hospodársku jednotku, ak také existujú. Oprávnené obdobie trvá od 1. januára do 31. marca 2023.



Hirman dodal, že maximálna výška dotácie vo výzve pre subjekty verejnej správy predstavuje 200.000 eur mesačne na vybraný subjekt verejnej správy, teda na IČO. Oprávnené obdobie trvá od 1. januára do 31. decembra 2023.