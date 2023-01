Hirman: Za vysoké zálohy na elektrinu je zodpovedné bývalé vedenie MH

Bratislava 16. januára (TASR) - Vysoké zálohy za elektrinu pre regulovaných malých podnikateľov spôsobila zmena rozhodujúceho obdobia pre výpočet regulovanej ceny. Tú na žiadosť bývalého vedenia rezortu hospodárstva posunul Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na mesiace, keď bola cena elektriny najvyššia. Na pondelňajšej tlačovej konferencii po rokovaní vlády to povedal dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman.



"Požiadali ÚRSO o to, aby sa zmenilo referenčné regulačné obdobie, ktoré dlhé roky fungovalo veľmi dobre a na základe ktorého stanovovalo ÚRSO cenu elektrickej energie pre domácnosti aj tieto malé podnikateľské subjekty," povedal Hirman. ÚRSO zmenu v lete zdôvodnilo vytvorením časového priestoru na prijatie potrebných opatrení.



Namiesto prvého polroka tak úrad vychádzal z trhových cien elektriny za august a september, keď boli ceny najvyššie. Regulovaná cena silovej elektriny tak v súčasnosti presahuje 500 eur za megawatthodinu (MWh). Pokiaľ by zostalo rozhodujúce obdobie v pôvodnej podobe, cena regulovanej elektriny by podľa Hirmana neprekročila 190 eur/MWh. "To je dôsledok rozhodnutí a návrhov, ktoré vykonalo predošlé vedenie ministerstva hospodárstva a ktoré súčasné vedenie za podpory a za pomoci vlády a v spolupráci s dodávateľmi energií musí za pochodu hasiť a riešiť," dodal Hirman.



Minister nepriamo odmietol obvinenia svojho predchodcu Richarda Sulíka (SaS), podľa ktorých sa mohol na súčasnú situáciu celú jeseň pripravovať a svoju úlohu nezvládol. Priemerná pomoc podnikateľom s cenami energií je podľa Hirmana v rozsahu od 37 do 54 %. "Nech každý objektívne zváži, čo je pravda a čo je len politikárčenie," dodal Hirman.