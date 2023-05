Hirman zrušil vyhlášku, ktorá zakazovala vybrané produkty z Ukrajiny

Bratislava 12. mája (TASR) - Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman v piatok podpísal zrušenie vyhlášky, ktorou sa zakazoval vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.



"Uvedená vyhláška MH SR zakazovala prepustenie vybraných produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom Ukrajiny na územie Slovenska do colného režimu: prepustenie do voľného obehu, aktívny zušľachťovací styk, konečné použitie alebo colné uskladňovanie; okrem tých produktov, ktoré boli prepustené do colného režimu tranzit alebo ktoré budú pri vstupe na územie Slovenska prepustené do uvedeného colného režimu tranzit na hraničnej pobočke colného úradu," pripomenula hovorkyňa.



Zrušenie vyhlášky, ktorá bola v platnosti od 17. apríla, nadobudlo účinnosť dňom jej podpisu.