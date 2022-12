Hirman:Ak nebude porušená infraštruktúra, dodávky ropy nebudú ohrozené

Bratislava 5. decembra (TASR) - Embargo Európskej únie na dovoz ruskej ropy sa Slovenska v súčasnosti nijak nedotkne, pretože sa vzťahuje iba na dodávky ropnými tankermi. Pokiaľ nebude zásadne poškodená infraštruktúra, dodávky ruskej ropy na Slovensko by nemali byť ohrozené. V pondelok to na tlačovej konferencii povedal minister hospodárstva Karel Hirman.



"Ak nás niečo ohrozuje, sú to útoky Ruska na územie Ukrajiny," povedal Hirman. Ropovod Družba sa podľa ministra nemusí ani poškodiť. "Problém je ten, aby čerpadlá na ropovode mali dostatok elektrickej energie na pohon," dodal. Práve výpadky elektriny na území Ukrajiny stáli za viacerými prerušeniami dodávok ropy v posledných týždňoch.



Aký bude vývoj cien v najbližšom období, si Hirman netrúfol odhadnúť. Na jednej strane je podľa ministra dobrou správou rozhodnutie aliancie OPEC+ o zachovaní aktuálnej výšky ťažby, no na druhej strane môže cenu ropy zvýšiť rastúci dopyt v Číne po uvoľnení protipandemických opatrení.



Hirman pripomenul, že Slovensko už má od roku 2015 náhradnú trasu na dopravu ropy do rafinérie Slovnaft cez Chorvátsko a Maďarsko. Zmena dodávateľa a prechod na iný druh ropy si však vyžiada čas a úpravu technológie spracovania.