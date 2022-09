Hirman:Návrh krajín EÚ o zastropovaní cien plynu ide do expertnej fázy

Brusel 30. septembra (TASR) - Návrh 15 členských krajín na zastropovanie veľkoobchodných cien plynu nebol predmetom rokovaní piatkovej Rady EÚ pre energetiku v Bruseli, ako však uviedol minister hospodárstva SR Karel Hirman, tento scenár stále platí a dostal sa do úrovne rokovaní na expertnej úrovni. Informuje o tom spravodajca TASR.



Ministri členských krajín EÚ pre energetiku dosiahli v piatok politickú dohodu o núdzových opatreniach na zmiernenie energetickej krízy, ktorá bude prijatá na budúci týždeň formou písomnej procedúry.



Návrh na schválenie stropu na plyn dovážaný potrubiami nebol predložený na piatkové schvaľovanie, ale Hirman potvrdil, že pre Slovensko je to stále najhlavnejší scenár, ako riešiť dosahy energetickej krízy.



Minister, ktorý pricestoval do Bruselu už vo štvrtok, sa aj prostredníctvom bilaterálnych stretnutí s rezortnými kolegami z viacerých krajín Únie, aj v rámci piatkového ministeriálu do poslednej chvíle pokúšal presvedčiť svojich partnerov o výhodách tohto scenára a snažil sa im opísať špecifické postavenie Slovenska.



Podľa jeho slov bola zastropovaniu cien plynu venovaná druhá časť ministerských rokovaní, pričom debaty, ktoré sa uskutočnili, označil za "bohaté a konštruktívne".



"Väčšina krajín pochopila, že toto je cesta, ktorá by nám umožnila už v najbližšej dobe reálne reagovať na stav, ktorý tu máme, a prakticky riešiť tú nerovnováhu na trhu s energiami, a predovšetkým s cenami plynu, a teda aj elektriny," vysvetlil.



Hirman priznal, že počas diskusií nezachytil, že by nejaká členská krajina bola absolútne proti tomuto návrhu, že "v žiadnom prípade touto cestou nejde", dokonca ani Nemecko, ako informovali niektoré tlačové agentúry. Skôr sa podľa neho upozorňovalo na detaily, otázky, aké to môže mať dosahy, a problémy, ktoré ešte treba prerokovať a spresniť.



"Práve o tom sa tá debata teraz začína. Máme riešenie, ktoré minimálne 15 krajín považuje za zhodné a praktické. Ide sa na tom teraz pracovať, aby sa to ukončilo tak, aby s tým bolo stotožnených čo najviac krajín EÚ," opísal situáciu.



Ako minister spresnil, v piatok sa rozhodlo o tom, že diskusia o zastropovaní cien plynu bude pokračovať, a Európska komisia dostala za úlohu pripraviť svoju pozíciu. V nasledujúcich dňoch sa diskusia povedie na expertnej úrovni, aby sa vyjasnili niektoré sporné otázky.



Hirman potvrdil, že Slovensko podporuje návrh, aby sa zastropovala cena všetkého plynu dovážaného do Európy potrubiami, teda nielen ruského plynu, ako navrhla eurokomisia. A dodal, že ak napríklad Nemecko na celoeurópskej úrovni presadzuje spoločný nákup plynu, Slovensko proti tomu určite nenamieta.









