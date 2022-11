Hirman:Štáty EÚ odmietli opravný mechanizmus tlmiaci energetickú krízu

Brusel 24. novembra (TASR) - Ministri členských krajín EÚ zodpovedných za energetiku sa vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli nedohodli na balíku, ktorý má zmierniť dopady energetickej krízy. Dôvodom je nespokojnosť s korekčným mechanizmom na ochranu podnikov a domácností v EÚ pred vysokými cenami plynu, uviedol podľa TASR minister hospodárstva SR Karel Hirman. Ministri sa v tejto veci opäť stretnú 13. decembra v Bruseli.



Hirman pripomenul, že ministri sa dohodli na odsúhlasení zjednodušenia povoľovacích procesov pre obnoviteľné zdroje energie, spoločných nákupov plynu a na princípe solidarity pri zaistení dodávok plynu, čo podporuje aj Slovensko.



"Ale väčšina členských krajín, vrátane Slovenska, prijali politickú pozíciu, že celý ten balík bude definitívne schválený spolu s návrhom na korekciu cien plynu, čiže po zavedení dynamického dočasného cenového koridoru, o ktorom sa rokuje už dosť dlho a zatiaľ bez výsledkov," opísal situáciu.



Rada ministrov sa zaoberala utorňajším návrhom Európskej komisie (EK) vytvoriť mechanizmus korekcie trhu na ochranu podnikov a domácností v EÚ pred nadmerne vysokými cenami plynu. Hirman spresnil, že tento návrh bol veľkou časťou ministrov kritizovaný ako nevyhovujúci a preto nebola možná dohoda v tomto bode.



Záver je taký, že ministri sa stretnú na ďalšom mimoriadnom zasadnutí v Bruseli 13. decembra. Dovtedy budú prebiehať rokovania na expertnej úrovni, aby sa zrodila dohoda prijateľná pre väčšinu štátov EÚ. Následne by túto dohodu mali odobriť šéfovia vlád a štátov na samite EÚ (15.-16.12.).



Podľa zdrojov TASR je tlak, aby eurokomisia pozmenila svoj pôvodný návrh a upravila ceny derivátov TTF a skrátila termíny, počas ktorých sú tieto ceny sledované.



Hirman upozornil, že návrh predložený EK nerešpektoval závery októbrového samitu EÚ na zavedenie dynamického cenového koridoru. "Návrh eurokomisie je celkom iný. Hovorí o nejakej maximálnej cene na plyn, ktorá sa zavedie v prípade nejakých cenových disproporcií na trhu," vysvetlil minister. A dodal, že ako podotkli niektorí jeho rezortní kolegovia, navrhnutý korekčný mechanizmus cien by nefungoval ani v auguste tohto roku, keď ceny energií dosahovali historické výšky.



Podľa jeho slov sa proti tomuto mechanizmu postavila nielen skupina 15 krajín eurobloku, ktoré volajú po zastropovaní veľkoobchodných cien plynu, ale napríklad aj Nemecko zmenilo svoju pozíciu.



"Aj Nemecko sa pridalo k názoru, že túto situáciu treba preskúmať, rokovať o nej na ďalšej mimoriadnej Rade EÚ pre energetiku," povedal. A dodal, že zatiaľ pozícia členských krajín, a teda aj Slovenska je taká, že treba schvaľovať balík všetkých opatrení ako jeden celok, čiže už aj s dohodou o fungovaní korekčného mechanizmu.



S odkazom na princíp solidarity minister uviedol, že je kľúčová a potrebná na zaistenie zazmluvnených dodávok energií. Pre Slovensko sú to dodávky skvapalneného plynu z terminálov v iných štátoch a naša krajina zas vďaka naplneným zásobníkom dokáže pomôcť iným krajinám, ktoré sa dočasne ocitnú v núdzi. "Solidarita znamená poskytnúť si vzájomnú pomoc v prípade potreby a vzájomného rešpektovania si tokov energií," odkázal Hirman.