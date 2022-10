Hirman:V Bruseli sme neprehrali, na zastropovaní cien plynu sa pracuje

Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovensko na piatkovom (30.9.) rokovaní ministrov EÚ zodpovedných za energetiku v Bruseli neprehralo. V reakcii na následné kritické hodnotenia to v nedeľu uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.



Návrh riešení z dielne Európskej komisie (EK), ktorý bol pre Slovensko, ale aj ďalšie krajiny nevýhodný, bol podľa neho schválený skôr formálne. Práce sa však teraz sústreďujú na nájdenie spôsobu, ako v EÚ zastropovať ceny plynu. Tento návrh ešte v priebehu týždňa otvoreným listom prezentovalo 15 krajín EÚ vrátane Slovenska a komisia na tom momentálne "urýchlene" pracuje, zdôraznil Hirman.



"Pôvodný návrh EK, ktorý sme ostro kritizovali, o ktorom sme všetci hovorili, že je pre Slovensko nevýhodný, tento návrh bol formálne schválený. V tomto návrhu boli urobené úpravy, ktoré nám dali určité zlepšenie, napríklad možnosť bilaterálnych rokovaní s krajinami, kde sa daň z nadmerných ziskov z našej energie bude vyberať, napríklad v Nemecku. Zostala tam možnosť zdanenia nadmerných ziskov, napríklad z rafinérií, čo je pre nás veľmi dôležité," priblížil minister. Riešenie však zostalo pre Slovensko nevýhodné a Hirman hlasoval proti nemu.



Šéf rezortu hospodárstva zároveň vyzdvihol druhý bod rokovania, ktorý bol do programu rady ministrov doplnený práve na základe listu 15 členských krajín vrátane Slovenska. Ten podľa neho môže priniesť reálne, funkčné riešenie pre občanov aj firmy v celej EÚ a diskusia o ňom bola oveľa zaujímavejšia.



"Jeho základný bod je v zastropovaní cien zemného plynu, ktorý sa dováža na územie EÚ cez sústavu plynovodov, ale aj v novej cenotvorbe pre import skvapalneného zemného plynu (LNG). Preto hovorím, že sme v Bruseli neprehrali. Tento bod vôbec nebol pôvodne na programe," zdôraznil minister.



Tento návrh sa stal podľa neho teraz pre EÚ prioritou. "Európskej komisii bola daná zásadná úloha, aby urýchlene, to znamená, že aj v týchto hodinách sa v Bruseli na tomto návrhu pracuje, pripravila návrh, ktorý by sa dal sfinalizovať do konkrétnych opatrení, ktoré budú spoločne akceptované na úrovni celej EÚ," doplnil Hirman. Známy by mal byť do najbližšieho rokovania ministrov energetiky, ktoré má byť približne o dva týždne v Prahe.