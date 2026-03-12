< sekcia Ekonomika
Historické osobnosti na britských bankovkách nahradia zvieratá
Ukončí sa tým v niektorých prípadoch kontroverzný výber historických postáv, ktoré sa objavujú už viac ako 50 rokov na bankovkách v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier.
Autor TASR
Londýn 12. marca (TASR) - Zvieratá z britskej prírody na novej sérii bankoviek Spojeného kráľovstva nahradia doterajšie historické postavy. Podľa Bank of England sa vďaka tomu budú ťažšie falšovať a k výberu zvierat sa hlasovaním vyjadrí aj verejnosť. Konečné slovo bude mať guvernér centrálnej banky, píše TASR podľa webu BBC.
Ukončí sa tým v niektorých prípadoch kontroverzný výber historických postáv, ktoré sa objavujú už viac ako 50 rokov na bankovkách v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier.
V lete bude verejnosť vyzvaná, aby sa vyjadrila k výberu konkrétneho voľne žijúceho živočícha pôvodom zo Spojeného kráľovstva. Domáce zvieratá sa do úvahy brať nebudú. Nové bankovky môžu mať aj ďalšie motívy z britskej prírody, ako sú rastliny a krajinné prvky, aby dotvorili dizajn. Do obehu sa dostanú až v priebehu niekoľkých rokov.
„Kľúčovou hnacou silou pre zavedenie novej série bankoviek je vždy zvýšenie odolnosti voči falšovaniu, ale zároveň to poskytuje príležitosť osláviť rôzne aspekty Spojeného kráľovstva,“ povedala hlavná pokladníčka banky Victoria Clelandová, ktorej podpis sa nachádza na bankovkách.
Divoká zver sa už objavuje na bankovkách vydaných Kráľovskou bankou Škótska, napríklad makrela, vydra, veverička a orliak morský. Sú používané v rámci Spojeného kráľovstva, ale ich prijatie obchodníkmi mimo Škótska môže byť problém.
Bank of England si pred rozhodnutím o zmene osobností za zvieratá pomohla fokusovým prieskumom, do ktorého sa zapojilo 44.000 respondentov. Z nich si vybralo zvieratá približne 60 percent pred architektúrou a pamiatkami (56 percent), historickými osobnosťami (38 percent), umením, kultúrou a športom (30 percent), inováciami (23 percent) a významnými míľnikmi (19 percent).
Na bankovkách ostane panovník ako jediná osobnosť, ktorá sa na nich objavuje od roku 1960. Ďalšie historické postavy, počnúc Williamom Shakespearom, sa prvýkrát objavili na ich rubovej strane o desaťročie neskôr.
Aktuálne sú v obehu polymérové bankovky s portrétmi Winstona Churchilla, Jane Austenovej, J.M.W. Turnera a Alana Turinga. Starými papierovými bankovkami sa väčšinou už neplatí, ale banka ich stále vymení za nové.
Výber osobností často sprevádzali kontroverzie. Najsilnejšia bola v roku 2013, keď sa na novú sériu bankoviek nedostala okrem kráľovnej Alžbety II. žiadna žena. V neskorších výberoch banka čelila kritike, že sa do nich nedostala osobnosť niektorej z mnohých etnických menšín Spojeného kráľovstva.
Ukončí sa tým v niektorých prípadoch kontroverzný výber historických postáv, ktoré sa objavujú už viac ako 50 rokov na bankovkách v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier.
V lete bude verejnosť vyzvaná, aby sa vyjadrila k výberu konkrétneho voľne žijúceho živočícha pôvodom zo Spojeného kráľovstva. Domáce zvieratá sa do úvahy brať nebudú. Nové bankovky môžu mať aj ďalšie motívy z britskej prírody, ako sú rastliny a krajinné prvky, aby dotvorili dizajn. Do obehu sa dostanú až v priebehu niekoľkých rokov.
„Kľúčovou hnacou silou pre zavedenie novej série bankoviek je vždy zvýšenie odolnosti voči falšovaniu, ale zároveň to poskytuje príležitosť osláviť rôzne aspekty Spojeného kráľovstva,“ povedala hlavná pokladníčka banky Victoria Clelandová, ktorej podpis sa nachádza na bankovkách.
Divoká zver sa už objavuje na bankovkách vydaných Kráľovskou bankou Škótska, napríklad makrela, vydra, veverička a orliak morský. Sú používané v rámci Spojeného kráľovstva, ale ich prijatie obchodníkmi mimo Škótska môže byť problém.
Bank of England si pred rozhodnutím o zmene osobností za zvieratá pomohla fokusovým prieskumom, do ktorého sa zapojilo 44.000 respondentov. Z nich si vybralo zvieratá približne 60 percent pred architektúrou a pamiatkami (56 percent), historickými osobnosťami (38 percent), umením, kultúrou a športom (30 percent), inováciami (23 percent) a významnými míľnikmi (19 percent).
Na bankovkách ostane panovník ako jediná osobnosť, ktorá sa na nich objavuje od roku 1960. Ďalšie historické postavy, počnúc Williamom Shakespearom, sa prvýkrát objavili na ich rubovej strane o desaťročie neskôr.
Aktuálne sú v obehu polymérové bankovky s portrétmi Winstona Churchilla, Jane Austenovej, J.M.W. Turnera a Alana Turinga. Starými papierovými bankovkami sa väčšinou už neplatí, ale banka ich stále vymení za nové.
Výber osobností často sprevádzali kontroverzie. Najsilnejšia bola v roku 2013, keď sa na novú sériu bankoviek nedostala okrem kráľovnej Alžbety II. žiadna žena. V neskorších výberoch banka čelila kritike, že sa do nich nedostala osobnosť niektorej z mnohých etnických menšín Spojeného kráľovstva.