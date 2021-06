V.Remišová: Historický železničný tunel v Bratislave sa zmodernizuje

Bratislava 25. júna (TASR) - Železničná sieť v hlavnom meste sa dočká modernizácie. Tunel pri hlavnej stanici čaká v najbližších dvoch rokoch rekonštrukcia. Železniciam Slovenskej republiky ako oprávnenému žiadateľovi európskych zdrojov to umožní vyzvanie na národný projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v celkovej výške 4,17 milióna eur. V piatok o tom informoval Andrej Ďuríček z Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI) SR.



„Aby sme mohli využiť naplno ekologický potenciál železničnej dopravy, musí byť moderná a spoľahlivá. Preto musíme investovať nielen do vozového parku, ale aj do železničnej infraštruktúry. Neraz ide už o historické objekty, ktoré dodnes dobre slúžia, ale potrebujú náročné opravy. V tomto smere Slovensku výrazne pomáhajú aj európske zdroje,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), ktorej rezort plní funkciu centrálneho koordinačného orgánu pre eurofondy. Výzvu na projekt vyhlási Ministerstvo dopravy a výstavby SR.



Zámerom projektu je rekonštrukcia a následná modernizácia tunelového ostenia Bratislavského tunela č. 2. Medzi iným je jej cieľom odstrániť súčasné presakovanie vody, ktoré spôsobuje poruchy. Tie, najmä pri elektrifikovanej trati, ohrozujú jej bezpečnosť a plynulosť dopravy. Po dokončení prestavby bude tunel nielen suchý, ale aj bezpečnejší a zároveň sa predĺži aj jeho životnosť. Modernizácia je naplánovaná na roky 2022 a 2023.



Bratislavský tunel č. 2 susedí s historickým bratislavským tunelom č. 1 známym ako Lamačský tunel č. I. Lamačský tunel vybudovali v rokoch 1844 až 1848 a s celkovou dĺžkou 704 metrov bol v tom čase jedným z najdlhších v Európe. Potreba druhej koľaje viedla k výstavbe nového susedného tunela č. 2, známeho ako Lamačský tunel č. II. Začal sa raziť v decembri 1900 a do prevádzky ho odovzdali v októbri 1902. Je dlhý 596 metrov.