Hitom leta na Liptove boli vodné parky, Liptovská Mara a ovečky

Liptovský Mikuláš 4. septembra (TASR) - Silnejším mesiacom z pohľadu návštevnosti na Liptove počas tohtoročného leta bol august. Hitom sezóny boli opäť pobyty pri vode, najmä vo vodných parkoch, a tiež pri Liptovskej Mare. Vysoké teploty ťahali ľudí i na hory. Pre TASR to v stredu uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



"Horské stredisko Malinô Brdo v Ružomberku prilákalo na lanovky viac turistov aj cyklistov ako minulé leto. V Jasnej sa tešili záujmu rodín s deťmi ovečky aj nová guľôčková hra. Najväčší podiel návštevníkov tvorili Slováci, ale reálne ich prišlo medziročne o 2,4 % menej," zhodnotila Šarafínová. Dodala, že rástol záujem zo zahraničia, najmä z Poľska.



Top termínom s najvyššou obsadenosťou regiónu bolo toto leto obdobie okolo 15. augusta. "September nám dáva nádej, že sa letná sezóna ešte predĺži. Práve toto obdobie je ideálne na turistiku s najkrajšími výhľadmi v roku, a to vďaka chladnejším nociam a následne jasnejšej oblohe," povedala riaditeľka liptovskej OOCR Darina Bartková.



V dennej prevádzke nateraz zostávajú lanovky a letné atrakcie vodných parkov. Ovečky pôvodného plemena valaška budú v stredisku Jasná do polovice septembra, denná prevádzka strediska bude pokračovať počas celého mesiaca.