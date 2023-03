Hľadáte si prácu a agentúra od vás požaduje viac citlivých informácií?

Novela Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.01.2023, vyžaduje od uchádzača o prácu požadovať tieto údaje:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

c) pohlavie,

d) adresa trvalého pobytu,

e) adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

f) názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,

g) názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,

h) druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

i) názov a kód sprostredkovaného zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,

j) názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu v zahraničí,

k) dátum sprostredkovania zamestnania,

l) obdobie, počas ktorého by sa malo sprostredkované zamestnanie vykonávať,

m) dátum skutočného nástupu do sprostredkovaného zamestnania a dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania.

Bratislava 22. marca (OTS) - Od začiatku tohto roka nadobudla účinnosť novela Zákona o službách v zamestnanosti, ktorá vyžaduje od sprostredkovateľov práce získavanie viacerých citlivých údajov kandidátov, a to už aj pred samotným pohovorom. Ako konštatuje Asociácia personálnych agentúr, v tomto prípade nejde o phishing, je však potrebné si overiť, či ide o licencovaný subjekt.Zaužívané vykazovanie sprostredkovaných zamestnancov na voľné pracovné pozície v ročnom prehľade pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa novelou Zákona o službách v zamestnanosti zmenilo v tomto roku. Od samotného začiatku hľadania práce sa tak môžu kandidáti stretnúť s požiadavkou na poskytnutie viacerých citlivých osobných údajov, ktoré im zákon prikazuje o sebe uviesť. Povinnosť vykazovať tieto citlivé údaje sa totiž týka všetkých sprostredkovateľov práce s oprávnením, agentúr dočasného zamestnania a personálnych agentúr.objasňuje aktuálnu situáciu(APAS). Ako však dodáva, sprostredkovanie práce je vždy zadarmo, záujemcovia teda personálnym agentúram nič neplatia.Záujemcovia o prácu sa tak s požiadavkou poskytnúť svoje citlivé údaje môžu stretnúť pred, počas alebo po telefonickom, video alebo osobnom pohovore na pracovnú pozíciu so sprostredkovateľom práce. Úrad na ochranu osobných údajov znenie tejto novely v plnej miere odsúhlasil.Povinnosť dokumentovať činnosti a sprostredkovania a následne podať hlásenie na portál Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR majú od 1. januára 2023 všetci sprostredkovatelia práce, ktorí tak musia urobiť na portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk , v časti poskytovatel.gov.sk . Personálna agentúra tak môže, no nie je povinná, nahrávať tieto údaje priebežne, aby následne mohla vygenerovať ročné hlásenie na konci roka za celý rok. Osobné údaje budú však agentúry získavať od kandidátov priebežne počas celého roka.“ hovorí Rastislav Grznár.Ako dodáva prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska Zuzana Rumiz, kandidáti si môžu na stránke www.upsvr.gov.sk overiť, či ide o licencovaný subjekt sprostredkujúci prácu alebo na www.apas.sk overiť, kto je členom asociácie. V prípade, ak asociáciu oslovia príslušné inštitúcie a štátne orgány: „