Hladík: ČR nepodporuje 90-percentné ciele zníženia emisií do roku 2040
Ministri životného prostredia EÚ diskutujú o návrhu na zmenu európskeho zákona o klíme s cieľom stanoviť záväzný strednodobý cieľ v oblasti klímy do roku 2040.
Autor TASR
Brusel 18. septembra (TASR) - Česká republika splní ciele 50-percentného znižovania emisií do roku 2030, nepodporuje však ciele navrhnuté pre rok 2040. Vo štvrtok v Bruseli to na úvod rady EÚ pre životné prostredie povedal český envirominister Petr Hladík, informuje spravodajca TASR.
Ministri životného prostredia EÚ diskutujú o návrhu na zmenu európskeho zákona o klíme s cieľom stanoviť záväzný strednodobý cieľ v oblasti klímy do roku 2040. Návrh Európskej komisie zavádza cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 90 % do roku 2040 v porovnaní s úrovňami z roku 1990.
Hladík pripomenul, že ČR splní ciele 50-percentného znižovania emisií do roku 2030 a zrejme ich aj prekročí, avšak výhrady má k cieľom pre ďalšie desaťročie, aj keď nie pre politické dôvody, ale čisto vecné. Podľa jeho slov enviroministri nakoniec o tomto návrhu vo štvrtok nebudú hlasovať aj preto, že nie sú jasné jeho dosahy.
„Nevidíme teraz k tomu technologickú cestu pre Českú republiku. Sme priemyselnou a technologickou krajinou pre výrobu cementu, sklárstva, s chemickým priemyslom a oceliarstvom, a preto potrebujeme poznať tú cestu. Tie technológie sú buď v laboratórnych podmienkach alebo len v začiatočných projektoch, v masovom nasadení očakávame, že budú až v poslednej dekáde vzhľadom k nášmu cieľu dosiahnuť nulové emisie v roku 2050,“ opísal situáciu.
Upozornil, že členské krajiny EÚ chcú poznať jasné dosahy tohto návrhu na jednotlivé odvetvia a mať istotu, že pôjde o realistický cieľ. Ocenil preto, že sa Česku spolu s Nemeckom, Poľskom a Francúzskom podarilo vytvoriť blokačnú menšinu pre to, aby sa o cieľoch pre rok 2040 nehlasovalo.
Podľa jeho slov na úrovni EÚ bude treba zaistiť hlbšiu debatu na túto tému, o financovaní, o dosahoch na jednotlivé sektory a o prvkoch, ktoré doteraz splnené neboli, napríklad čo sa týka emisných povoleniek v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS 2).
Česká strana požaduje, aby bolo zaistené pokračovanie modernizačného fondu, cez ktorý potečú investície do úspor a nových technológií. Zároveň odkázal na výpočty, podľa ktorých by realistické ciele znižovania emisií do roku 2040 v prípade ČR mali byť na úrovni 83 percent. To podľa neho platí aj pre iné členské štáty, ktoré vo svojich národno-klimatických plánoch rovnako nedospeli k 90-percentnej hranici znižovania emisií.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
