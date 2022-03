Hladu sa pre vojnu na Ukrajine Slováci nemusia báť, logistika funguje

Bratislava 11. marca (TASR) - Aktuálna situácia na Ukrajine neovplyvní situáciu s potravinami na Slovensku. Európska únia (EÚ) je totiž sebestačná, čo sa týka potravín, hladu sa teda netreba báť ani na Slovensku. Obchodníci ani doteraz nedovážali z Ukrajiny či z Ruskej federácie nič, bez čoho by sa nedalo zaobísť pri prípadnom výpadku. Ubezpečili o tom predstavitelia reťazcov počas piatkovej tlačovej konferencie týkajúcej sa deklarácie o zabezpečení cenovej stability potravín.



Prezidentka Zväzu obchodu (ZO) SR Nadežda Machútová pripomenula, že EÚ vyprodukuje dvojnásobne viac potravín, než sama potrebuje. Slovensko je sebestačné napríklad, čo sa týka pšenice. "Hladu sa báť nemusíme, ak aj nejaký tovar vypadne, substitút sa veľmi rýchlo nájde," vyhlásila Machútová.



Z Ukrajiny a ani z Ruskej federácie podľa jej slov na Slovensko neboli dovážané potraviny, od ktorých by krajina bola závislá. Vyzdvihla však, že sa ukazuje, že aj potravina má svoju hodnotu a súčasná situácia je preto možno aj dôvodom na stopnutie plytvania potravinami.



Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič ubezpečil, že potravín je na Slovensku dostatok a logistika funguje tak, ako má. "Máme dobre diverzifikované portfólio výrobkov," poznamenal s tým, že reťazce z Ukrajiny či Ruska nedovážali buď nič, alebo takmer nič. "Zaobídeme sa bez týchto výrobkov. Z toho dôvodu nemusia byť žiadne obavy, že by nastal nedostatok," uzavrel Krajčovič s tým, že neexistuje ani len indikácia, že by malo k nejakému nedostatku potravín na Slovensku dôjsť.