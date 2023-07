Hlas: Bez vysporiadaných pozemkov nebude existovať regionálny rozvoj

Bratislava 11. júla (TASR) - Bez vysporiadaných pozemkov nebude existovať regionálny rozvoj ani čerpanie eurofondov, preto sú pre mestá a obce mimoriadne dôležité pozemkové úpravy. Uviedla to Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas-SD.



Pripomenula, že kým vláde Petra Pellegriniho sa v marci 2019 prvýkrát od roku 2009 podarilo úspešne zrealizovať verejnú súťaž na projekty pozemkových úprav v 168 katastrálnych územiach za 45 miliónov eur, za ďalšími vládami Igora Matoviča a Eduarda Hegera nie je žiaden reálny výsledok.



Strana Hlas-SD je sklamaná, že vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera sa na pozemkové úpravy "vykašlali" a nezískali ani finančnú podporu z Plánu obnovy a odolnosti. To podľa Hlasu dokazuje, že plán obnovy nebol pripravený tak, aby riešil hlavné problémy regiónov. "Za stranu Hlas - sociálna demokracia sme v parlamente predložili návrh, podľa ktorého by pozemky Slovenského pozemkového fondu v intraviláne obcí automaticky prešli na samosprávu. Vládne strany to však zablokovali. Preto, keď dostaneme dôveru a budeme súčasťou vlády, to presadíme," zdôraznil nezaradený poslanec parlamentu a podpredseda Hlas-SD Richard Raši.



Hlas zavedie poriadok do procesu pozemkových úprav tak, aby vytypované územia mali aj finančné krytie a sa s nimi veľmi rýchlo začalo. "Presadíme aj mimoriadne rýchle procesy rozhodovania okresných úradov o pozemkových úpravách, ktoré budú financované z rozpočtov samospráv alebo tretích osôb," doplnil Michal Kaliňák, expert Hlasu pre samosprávy a člen predsedníctva strany.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pre TASR 10. júna 2023 uviedlo, že počas posledných troch rokov sa na pozemkové úpravy na Slovensku vynaložilo približne 18,3 milióna eur. V roku 2022 vláda SR podľa agrorezortu schválila 240 katastrálnych území, ktoré boli vybraté v roku 2021 a 2020. "V roku 2023 bolo podpísaných 27 zmlúv o dielo na dodanie projektov pozemkových úprav. V súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie na dodanie 93 projektov. Momentálne beží 177 rozpracovaných projektov pozemkových úprav," spresnilo MPRV.