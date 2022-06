Hlas: Matovič sa neštíti vťahovať učiteľov do svojich politických hier

Bratislava 6. júna (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) sa neštíti vťahovať učiteľov do svojich odporných politických hier namiesto toho, aby im okamžite zvýšil platy. V reakcii na návrh na desaťpercentné zvýšenie platov v školstve spoločne s návrhom na zdanenie hazardu, liehu, ruskej ropy a regulovaný odvod, ktoré plánuje šéf rezortu financií predložiť na najbližšie rokovanie vlády, to uviedol mimoparlamentný Hlas-SD.



"Igor Matovič nie je bojovník proti mafii, ale obyčajný výpalník. Podmieňovanie zvýšenia platov učiteľov ich zapojením sa do boja proti (ministrovi hospodárstva, pozn. TASR) Richardovi Sulíkovi (SaS) je nielen neprijateľné, ale vyslovene odporné," povedal poslanec Národnej rady SR a generálny manažér Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Ako dodal, nabudúce bude zrejme žiadať, aby lekári a sestry ako podmienku zvýšenia platov verejne požiadali o odchod ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), v ktorom je podľa jeho slov Matovič takisto v spore.



Matovič podľa Hlasu-SD pokračuje v rozdeľovaní národa neuveriteľne devastačným spôsobom. "Zaťahuje do svojich osobných sporov všetky zložky spoločnosti, ktoré majú z princípu ostať apolitické. Rozoštváva ľudí medzi sebou, zneužíva svoje postavenie ministra financií, výrazne prekračuje všetky svoje ústavné kompetencie a je dnes najväčšou hrozbou pre demokraciu na Slovensku," uzavrel Šutaj Eštok.



Minister financií predloží na najbližšiu vládu v jednom balíku návrh na desaťpercentné zvýšenie platov v školstve spoločne s návrhom na zdanenie hazardu, liehu, ruskej ropy a regulovaný odvod. Informoval o tom po pondelkovom rokovaní s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavlom Ondekom.



Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) mrzí, že šéf rezortu financií si opäť robí z učiteľov rukojemníkov a z platov učiteľov robí divadlo, aby zakryl rozvrat verejných financií. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že podľa jeho slov by stačilo nerobiť unáhlené balíčky za 1,3 miliardy eur a už teraz mohli byť platy o desať percent zvýšené.