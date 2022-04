Hlas: Navrhovaná pomoc vlády pri zdražovaní je absolútne nedostatočná

Bratislava 7. apríla (TASR) - Navrhovaná pomoc vlády pri drastickom zdražovaní je absolútne nedostatočná. Uviedla to Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa opozičnej strany Hlas-SD v reakcii na tzv. inflačnú pomoc, ktorú vo štvrtok predstavil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



"Jednorazový príspevok 100 eur pár vybraným skupinám obyvateľov je možno dobrý prvoaprílový žart, ale rozhodne nie riešenie pre Slovensko," vyhlásil líder Hlas-u Peter Pellegrini. Jednorazový príspevok 100 eur po tri a pol mesiaci úplnej nečinnosti vlády je podľa Hlas-u nezvratným dôkazom o jej neschopnosti pomôcť vlastným občanom.



"Ak má podľa vlády suma 100 eur, vyplatená po šiestich mesiacoch brutálneho zdražovania, pokryť zvýšené náklady dôchodcov, rodín s deťmi či nezamestnaných, tak slovenská vláda žije na inej planéte. Niektoré potraviny zdraželi o desiatky percent, energie a náklady na bývanie rastú nevídaným spôsobom a rastúca inflácia požiera celoživotné úspory ľudí. A vyriešiť to má jedna stoeurová bankovka?," uviedol Pellegrini.



Pre stranu Hlas-SD je absolútne nepochopiteľné, že aj na takejto smiešnej sume sa vládna koalícia stále nedohodla. "Minister Krajniak tvrdí, že koalícia stále nevie nájsť 130 miliónov na túto pomoc, a preto navrhuje zvýšenie niektorých daní. Ale keď vyhadzovali z okna 800 miliónov na plošné testovanie, desiatky miliónov na zbytočné očkovacie lotérie či najnovšie predražené obrnené transportéry, vtedy tie peniaze našli na počkanie. To už ani nehovorím o tom, že štát zarába miliardy eur na zdražovaní, pretože s vyššími cenami platia ľudia aj vyššiu daň. Ani o tom, že za dva roky zadlžili Slovensko bez mihnutia oka 15 miliardami eur. A keď majú nájsť pár eur pre ľudí, zrazu o tom musia tri mesiace diskutovať a zvyšovať pre to dane," dodal Pellegrini.



Strana Hlas-SD pripomína obrovské balíky konkrétnej pomoci, ktoré už dávno prijali susedné štáty na efektívnu pomoc svojim občanom. "Sto eur oproti desiatkam opatrení prijatých našimi susedmi je jedna obrovská hanba," zdôraznil Pellegrini.



Krajniak vo štvrtok na tlačovej konferencii v návrhu uviedol, že tzv. inflačná pomoc štátu slovenským občanom v núdzi by mala dosiahnuť asi 133 miliónov eur. Pomoc by mala byť podľa jeho slov vyplatená do konca júna.