Hlas: Obchodná dohoda medzi EÚ a USA je kompromisom pre obe strany

Bratislava 28. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) po náročných a intenzívnych rokovaniach dosiahla rámcovú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi americkými. Tá predstavuje kompromis pre obe strany. Uviedla to v pondelok koaličná strana Hlas-SD. Strana osobitne vyzdvihla prácu eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča, ktorý viedol konštruktívne rozhovory a priniesol konkrétne výsledky pre celú Európu.



„Namiesto hroziacich 30-percentných ciel, ktoré mali vstúpiť do platnosti už 1. augusta, sa podarilo dohodnúť kompromisnú sadzbu 15 % pre väčšinu tovarov vrátane automobilov. Je to dobrá správa pre Slovensko, pretože ide o významný krok, ktorý ochránil konkurencieschopnosť našich výrobcov a zachoval istotu pre tisíce zamestnancov v celej Európe,“ skonštatoval Hlas-SD.



Tým, že sa EÚ zároveň zaviazala k nákupu energií z USA v hodnote 750 miliárd dolárov (639,71 miliardy eur), sa podľa strany posilní energetická bezpečnosť Únie. Súčasťou dohody je aj zvýšenie investícií do obranného vybavenia o 600 miliárd dolárov (511,77 miliardy eur), pripomenula strana.



(1 EUR = 1,1724 USD)