Hlas: Práca namiesto dávok odstraňuje diskrimináciu k pracujúcim ľuďom

Bratislava 29. mája (TASR) - Novela zákona o službách zamestnanosti, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, odstraňuje súčasnú diskrimináciu voči pracujúcim ľuďom. Tento problém trápil Slovensko už desaťročia a konečne sa podľa vlády vyriešil. Vo štvrtok to povedali predstavitelia koaličnej strany Hlas-SD, a to predseda NR SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.



„Po rokoch začne na Slovensku konečne platiť pravidlo, že ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená. Nepomôže tomuto človeku ani špekulácia, či už porušovanie pracovnej disciplíny alebo s fiktívnou PN, aj na tieto veci naša legislatíva jednoducho pamätá. Porušenie pracovnej disciplíny bude tiež považované za dôvod na odobratie dávky v hmotnej núdzi,“ upresnil Tomáš s tým, že táto zmena sa netýka ľudí, ktorí nemôžu pracovať z dôvodu sociálneho alebo zdravotného znevýhodnenia.



Rovnako aj v prípade, že majú ľudia exekúciu a prijmú vhodnú pracovnú ponuku, tak prvé dva mesiace im bude ponechaná dávka v hmotnej núdzi vo výške 100 %. Ďalšie dva mesiace to bude na úrovni 75 %, nasledujúce dva mesiace 50 %, a potom vo výške 25 %. Šéf rezortu práce vyvrátil aj všetky tvrdenia opozície o tom, že zákon je diskriminačný, antisociálny a protiústavný. Upozornil, že princíp práce namiesto dávok už bol posudzovaný v minulosti Ústavným súdom, ktorý skonštatoval, že je v súlade s ústavou. „Nejde o žiadny bič na chudobných, ale, naopak, snahu pomôcť týmto chudobným dostať sa z toho kruhu chudoby a najlepším nástrojom je práca namiesto dávok,“ doplnil.



Tento zákon pozitívne vnímajú aj Raši so Šutajom Eštokom, ktorí zhodnotili, že ide o solidaritu s pracujúcimi s ľuďmi. Na Slovensku je podľa nich množstvo ľudí, ktorí zneužívajú systém poberania dávok hmotnej núdze. Zdôraznili, že takého „parazitovanie“ na štáte nebudú už viac podporovať.



Ďalší zákon z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý parlament schválil, bola novela o profesionálnych rodičoch, ktorí sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti. Štát poskytne týmto rodičom príspevok vo výške 5000 eur na úpravu obydlia, ďalej budú mať nárok na jeden deň voľna v mesiaci alebo šesť hodín súvisle a rovnako sa aj umožní vykonávanie povolania profesionálneho rodiča súbežne s poberaním materskej dovolenky a starostlivosťou o vlastné deti. Zároveň zdravotne znevýhodnené deti do šiestich rokov po prepustení z nemocnice budú do jedného mesiaca umiestňované v profesionálnych náhradných rodinách.