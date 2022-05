Hlas-SD: Agrominister Vlčan nie je schopný komunikovať s potravinármi

Bratislava 17. mája (TASR) – Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) znova preukazuje, že si zmýlil kompetencie. Podpisom ďalšieho memoranda s predstaviteľmi reťazcov ukazuje, že je neschopný komunikovať s výrobcami potravín. Naopak, nomináciou dlhoročného lobistu obchodníkov za šéfa svojho poradného tímu je v ostrom konflikte záujmov. Uviedla to mimoparlamentná strana Hlas-SD, v reakcii na dohodu o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti, ktorú Vlčan podpísal s predstaviteľmi obchodných zväzov.



"Minister pôdohospodárstva podpísal už druhé memorandum s reťazcami, ktoré patria do gescie ministra hospodárstva. Naopak, s výrobcami potravín, ktorí sú kľúčoví pre výrobu potravín a patria priamo do jeho agendy, nepodpísal nič. Čo je však najhoršie, pod jeho a OĽANO vedením im agrorezort nebol schopný za viac ako dva roky poskytnúť žiadnu podporu ani počas pandémie, ani teraz počas vojny na Ukrajine. Naopak, hrozí, že prepadne kľúčová podpora Európskej komisie (EK)," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR a člen predsedníctva strany Hlas–SD.



Minister pôdohospodárstva v podpore potravinárstva podľa neho absolútne zlyháva. Jeho argumentácia, že pomohol potravinárstvu výzvou 170 miliónmi eur je klamstvo. Táto suma financií bola schválená ešte v roku 2020 a neuveriteľné dva roky trvalo agrorezortu pod vedením OĽANO jej vyhlásenie. K prostriedkom z tejto výzvy sa preto potravinárske podniky na Slovensku dostanú najskôr o 1,5 až dva roky. Reálne tak pre slovenských výrobcov potravín podľa Puciho nespravil minister Vlčan doteraz absolútne nič.



"Agrorezort má od 22. marca k dispozícii viac ako 15,7 milióna eur, ktoré umožnila Európska komisia vyplatiť aj potravinárom najviac zasiahnutým vojnou na Ukrajine a s ňou súvisiacim extrémnym nárastom cien surovín vrátane energií. Systém, ktorým ich chce agrorezort vyplatiť, však musí najneskôr do konca júna poslať EK a tá to musí najprv schváliť. Žiadne riešenie však Vlčan doteraz nepredstavil. Hrozí tak obrovské riziko prepadnutia celej tejto podpory potravinárov," uzavrel Puci.



Minister Vlčan v utorok slávnostne podpísal s predstaviteľmi Zväzu obchodu (ZO) SR a Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) dohodu o spolupráci pri realizácii podporných nástrojov na zvýšenie potravinovej sebestačnosti SR.