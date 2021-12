Hlas-SD: Agrorezort vyplatil firme štátneho tajomníka OĽANO 4500 eur

Bratislava 28. decembra (TASR) – Podľa medializovaných informácií Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pod vedením ministra OĽANO Samuela Vlčana a štátneho tajomníka Milana Kyseľa vyplatil firme Rimanec, s. r. o., v ktorej pôsobil až do júna 2021 ako konateľ práve Milan Kyseľ, rekordných 4500 eur na ošípanú. Informovala o tom Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa opozičnej mimoparlametnej strany Hlas-SD. Na dotácie upozornil portál poľnoinfo.sk.



Podľa Medveď Macíkovej ide tak o najdrahšie svine v histórii krajiny. Konateľmi firmy Rimanec sú Matej Patrick Kyseľ a Denisa Kyseľová.



"Necelé dva roky vlády OĽANO sa zapíšu do histórie ako vôbec najkorupčnejšie obdobie v histórii Slovenska. Už teraz sa vyšetrovanie podvodov koronadotácií hýbe na úrovni 36 miliónov eur, čo je dvaapolkrát viac, ako doteraz najväčšia dotačná kauza v histórii Dobytkár s 10 miliónmi eur. Tá pritom mala prebiehať až osem rokov, pričom jej vyšetrovanie sa rozbehlo práve za vlády Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Avšak to, že za vlády OĽANO zaknihuje Slovensko aj najdrahšie svine v histórii, prekračuje aj najčernejšie očakávania," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR zo strany Hlas-SD.



Hovorkyňa poznamenala, že odplatnú aktualizáciu informačnej databázy, spracovanie a vyhodnotenie údajov za účelom ochrany chovov ošípaných pred šírením afrického moru ošípaných (AMO) chovateľov ošípaných realizovalo formou dotazníkového zberu údajov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. To spadá v rámci MPRV SR priamo pod gesciu sekcie poľnohospodárstva. V tejto oblasti je priamo aktívny práve štátny tajomník Milan Kyseľ. Ten bol pritom poradcom pre oblasť malých farmárov už ministra Jána Mičovského z OĽANO, ktorý odstúpil z postu pre korupčnú kauzu na Slovenskom pozemkovom fonde.



Doplnila, že firma Rimanec, s. r. o., má podľa Centrálneho registra hospodárskych zvierat vlastniť šesť kusov ošípaných. Podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv jej má štát vyplatiť šokujúcich 27.026 eur. O podporu mohli chovatelia ošípaných žiadať od 22. novembra do 1. decembra 2021. Suma, ktorú firma jednorazovo získa od štátu, je pritom vyššia ako súčet jej tržieb za tri roky. Podľa portálu poľnoinfo.sk, ak by boli v takejto výške podporení všetci chovatelia ošípaných na Slovensku, štát by musel vyplatiť cez dve miliardy eur.



"Fakty ukazujú, že na celej veci niečo smrdí a svine to nie sú. Hlas–SD preto vyzýva orgány činné v trestnom konaní aj Najvyšší kontrolný úrad, aby v tejto veci začali okamžite konať. Podozrenie zo zneužívania štátnych podpôr v čase pandémie priamo najvyšším vedením ministerstva pôdohospodárstva vládneho hnutia OĽANO, je extrémne závažná vec. Zároveň sa ukáže, či polícia a špeciálna prokuratúra konajú nezávisle od politickej garnitúry, alebo sú len jej bábkami. Ak vyšetrovanie ukáže, že v kauze najdrahších svíň v histórii mal spolurozhodovaciu právomoc dokonca priamo štátny tajomník OĽANO Milan Kyseľ, trest by mal byť explicitný," dodal Puci.