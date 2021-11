Hlas-SD: Ak chce vláda sprísňovať, musí pomôcť ľuďom aj hospodárstvu

Bratislava 22. novembra (TASR) - Ak chce vláda sprísňovať opatrenia, musí okamžite pomôcť ľuďom aj hospodárstvu. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii predseda mimoparlamentnej opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.



Vláda podľa neho pravdepodobne zavedie lockdown. "Ak sa vláda rozhodne sprísniť opatrenia, musí na tej istej svojej schôdzi rozhodnúť aj o masívnej podpore ľudí a slovenského hospodárstva. V Hlase vyzývame vládu, aby okamžite predložila univerzálny odškodňovací zákon pre zavreté prevádzky, aktivovala a spustila znovu pandemické OČR vo výške čistej mzdy pre rodičov s deťmi a okamžite prijala aj návrh na zníženie DPH pre gastrosektor na 5 % na budúci rok," zdôraznil.



"Ak vláda rozhodne o akejkoľvek forme lockdownu, akejkoľvek dĺžke uzatvorenia slovenskej ekonomiky, musí tak urobiť ruka v ruke s predstavením zásadných ekonomických opatrení, ktoré pomôžu prežiť ťažko skúšanému slovenskému hospodárstvu v nasledujúcich týždňoch v prípade, že bude zavedený lockdown," spresnil.



Predseda Hlasu zároveň vyzval predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO), aby v deň prípadného vyhlásenia lockdownu oznámil aj výšku finančnej pomoci, ktorú je vláda okamžite ochotná "naliať" do slovenskej ekonomiky. Ak vláda takúto pomoc neoznámi, tak sa obáva, že verejnosť sprísnené opatrenia nebude rešpektovať a presunie svoje hospodárske aktivity do šedej ekonomiky.