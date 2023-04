Hlas-SD: Ak vláda nevyrieši drahé potraviny,budú ľudia čoraz hladnejší

Bratislava 26. apríla (TASR) - Ak vláda okamžite neprijme kroky proti prudko rastúcim cenám potravín, budú ľudia na Slovensku buď čoraz hladnejší, alebo budú jesť čoraz nekvalitnejšie jedlo. Seniori sa budú ešte častejšie rozhodovať, či si kúpia potraviny alebo lieky. Upozornila na to v stredu na tlačovej konferencii mimoparlamentná strana Hlas-SD.



"Vládne strany, ktorých psou a po páde vlády aj jedinou povinnosťou je postarať sa o ľudí, nerobia absolútne nič pre vyriešenie ich najvážnejšieho problému. Majú plné ústa rečí, ako doručia pomoc, plné ruky grafov, ako úžasne už pomohli. A opozičné strany, ktoré by mali ponúkať alternatívu, využívajú celú svoju energiu na politikárčenie a rozoštvávanie spoločnosti, spoliehajúc sa na to, že táto emócia ich privedie k moci," uviedol líder Hlasu Peter Pellegrini.



Predseda Hlasu zároveň pripomenul konkrétne návrhy strany na riešenie vysokých cien potravín, a to obmedzenie prirážky obchodných reťazcov, povinné zverejňovanie ich nákupných cien, podporu slovenských poľnohospodárov, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny na 5 % a pri predaji z dvora na 0 %. Tri z týchto návrhov už strana Hlas predložila do parlamentu a opätovne žiada poslancov naprieč politickým spektrom o ich podporu.



Nitriansky predseda kraja a člen predsedníctva Hlasu Branislav Becík znovu upozornil na problém s dovozom kontaminovaného ukrajinského obilia. "Nie ja, nie Hlas, ale minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan varoval ľudí pred kontaminovaným ukrajinským obilím. Nie ja, ale oficiálne štátne orgány upozorňovali na vážne riziko poškodenia zdravia. A zrazu sa my máme ospravedlňovať? Že nám ide o zdravie našich detí a všetkých ľudí na Slovensku? To teda určite nie," doplnil Becík.