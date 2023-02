Hlas-SD chce cez vládnu novelu prechodne upraviť valorizáciu dôchodkov

Bratislava 28. februára (TASR) - Rast dôchodkov by sa kvôli úprave systému valorizácie od 1. januára budúceho roka nemal spomaliť. Do vládnej novely zákona o sociálnom poistení, o ktorej bude rokovať Národná rada (NR) SR na nadchádzajúcej marcovej schôdzi, chce mimoparlamentný Hlas-SD presadiť prechodné ustanovenie. Penzie by sa tak budúci rok vypočítali spôsobom výhodnejším pre dôchodcov.



"Nikto v tejto chvíli nevie, ako presne sa bude vyvíjať dôchodcovská inflácia v tomto roku, napriek tomu na verejnosti kolujú rôzne odhady, ktoré zneisťujú seniorov. Preto vložíme do zákona prechodné ustanovenie, na základe ktorého sa k 1. januáru 2024 dôchodky zvýšia podľa výhodnejšej alternatívy. Teda buď sa použije šesť, alebo deväťmesačné obdobie dôchodcovskej inflácie," avizoval poslanec a podpredseda Hlasu Erik Tomáš.



Technické riešenie tejto zmeny je podľa neho jednoduché. Na najbližšej schôdzi bude okrem iných návrhov aj vládna novela zákona o sociálnom poistení. "Bude sa venovať inej problematike, ale je veľká šanca, že táto novela prejde aj do druhého čítania. A tam v rámci pozmeňujúceho návrhu predložíme aj túto poistku, aby skončili akékoľvek polemiky pre 1. január 2024," priblížil v utorok na tlačovej konferencii v parlamente.



Predpokladá, že keď 139 poslancov podporilo pôvodnú legislatívnu úpravu, nebudú mať problém schváliť ani túto poistku. "Prechodné ustanovenie, ktoré je len doplnením zákona zabezpečí, že dôchodky nebudú rásť pomalšie ani o cent oproti súčasnému stavu," podčiarkol Tomáš.



Vo všeobecnosti je podľa neho dlhšie obdobie pre stanovenie valorizácie dôchodkov presnejšie a pružnejšie a na tomto systéme je zhoda aj s ministerstvom práce. "Situácia seniorov by vyzerala inak, keby parlament schválil návrh Hlasu na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov od 1. júla tohto roka. Bývalá vládna koalícia ho však nepodporila. Teší nás, že k tomuto dátumu sa aspoň konečne podarilo rozmraziť minimálne dôchodky, ktoré súčasná vláda zmrazila ešte v roku 2020," dodal Tomáš.



Novela, ktorú schválili takmer všetci prítomní poslanci na februárovej schôdzi NR SR, prináša od januára 2024 dve úpravy mechanizmu valorizácie dôchodkov. Popri predĺžení obdobia, za ktoré sa zohľadňuje tzv. dôchodcovská inflácia do štandardnej valorizácie, z doterajších šesť na deväť mesiacov predchádzajúceho roka, bol prijatý aj nový automatický spôsob mimoriadnej valorizácie.



Podľa hodnotenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) by mali vplyvom predĺženia referenčného obdobia dôchodky na Slovensku v najbližších rokoch rásť pomalšie v porovnaní s doteraz platnou legislatívou. Aktuálne prognózy totiž predpokladajú postupné spomaľovanie rastu cien, a v takom prípade je priemerná inflácia za dlhšie obdobie nižšia ako za kratšie obdobie. Na druhej strane, v prípade neočakávaného inflačného šoku by nový mechanizmus mimoriadnej valorizácie dôchodcom pomohol.