Hlas-SD chce ukončenie mimoriadneho obchodného režimu s Ukrajinou

Bratislava 20. mája (TASR) - Bezcolný dovoz produktov z Ukrajiny ničí slovenské hospodárstvo. Kvôli ochrane obyvateľov SR a slovenských podnikov je potrebné definitívne ukončenie mimoriadneho obchodného režimu s Ukrajinou a vyrokovanie takých podmienok, ktoré nebudú likvidačné pre naše poľnohospodárstvo, pre naše potravinárstvo a najmä pre náš ťažko skúšaný priemysel. Uviedli v utorok predstavitelia koaličnej strany Hlas-SD na tlačovej konferencii.



„Sme tu preto, aby sme vytvorili tlak na Európsku komisiu, aby nepredĺžila platnosť týchto Slovensko poškodzujúcich opatrení, ktoré neférovo zvýhodňujú ukrajinských producentov pred tými našimi,“ uviedol predseda strany Matúš Šutaj Eštok. Hlas-SD nechce podľa jeho slov dovoliť, aby nekalá konkurencia z Ukrajiny likvidovala domácich poľnohospodárov, potravinárov a niektoré priemyselné odvetvia.



Strana nesúhlasí s ďalším predlžovaním nulových ciel a najmä nulových kvót na bezcolné dovozy z Ukrajiny pre všetky tovary a služby. „Je to niečo, čo likviduje slovenský priemysel a robí ho ťažko konkurencieschopný,“ upozornil Šutaj Eštok. Doplnil, že strana podporuje solidaritu s Ukrajinou a humanitárnu pomoc, žiadne opatrenia však podľa strany nemôžu ísť na úkor obyvateľov SR a slovenských firiem.



Podpredsedníčka strany a ministerka hospodárstva Denisa Saková zdôraznila nutnosť vrátenia sa k bilaterálnej obchodnej dohode s Ukrajinou, ktorá by opätovne stanovovala dovozné clá a dovozné kvóty pre priemyselné a poľnohospodárske výrobky. „Všetky dohody majú byť solidárne, ale hlavne majú byť solidárne voči slovenským priemyselníkom, voči slovenským poľnohospodárom, voči slovenskému hospodárstvu a takto budeme vždy konať,“ povedala Saková.



„My robíme všetko pre to, aby od 6. júna roku 2025 už platil riadny obchodný režim medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ako platí s ktoroukoľvek inou kandidátskou krajinou,“ doplnil europoslanec za stranu Hlas-SD Branislav Ondruš.