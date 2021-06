Hlas-SD: Detský prídavok by mal byť od septembra dvojnásobný

Bratislava 18. júna (TASR) - Detský prídavok by mal byť od septembra dvojnásobný, stúpnuť by mal na 50 eur na každé nezaopatrené dieťa. Navrhuje to mimoparlamentná strana Hlas-SD. Strana zároveň navrhuje od 1. septembra zaviesť znova tzv. obedy zadarmo pre deti v materských a základných školách, ktoré boli v praxi od roku 2019.



"Dnes je rodinný prídavok zhruba na každé jedno nezaopatrené dieťa vo výške 25 eur. Navrhujeme tento príspevok zvýšiť od 1. septembra na 50 eur tak, aby sme opäť každému jednému nezaopatrenému dieťaťu na Slovensku prispeli počas 12 mesiacov zvýšenou sumou 300 eur," priblížil na brífingu nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini, predseda strany Hlas-SD. Štát by toto opatrenie podľa jeho slov stálo okolo 300 miliónov eur.



Podľa nezaradeného poslanca NR SR Erika Tomáša strana Hlas-SD prichádza s rovnakým návrhom zákona, ktorý tzv. obedy zadarmo pre deti zaviedol v roku 2019. "My sme opatrenie týkajúce sa stravovania všetkých detí prevzali z dobrej praxe v zahraničí, kde sa veľmi, veľmi osvedčilo. Je mi ľúto, že toto dobré, efektívne, sociálne opatrenie chce vláda zrušiť," povedal Tomáš.



"Na túto schôdzu NR SR preto predkladáme protinávrh, ktorým chceme dosiahnuť to, aby od 1. septembra pokračovali obedy zadarmo aj na základných školách, aj v poslednom ročníku materských škôl. Prichádzame teda s rovnaným návrhom zákona, aký sme predkladali v roku 2019," dodal Erik Tomáš.