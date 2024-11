Hlas: Regiónom sme priniesli investície a pracovné miesta za 2 mld.eur

Bratislava 8. novembra (TASR) - Strana Hlas-SD prináša samosprávam konkrétnu pomoc, ktorá uľahčuje ich prácu a podporuje rozvoj. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu koaličného Hlasu-SD Róbert Puci s tým, že zmenami rozviazali ruky primátorom a starostom pri verejných obstarávaniach, a tiež priniesli investície i nové pracovné miesta do regiónov za vyše dve miliardy eur.



"Veľmi dobre poznáme problémy, s akými zápasia naše samosprávy, aké opatrenia riešia naši ďalší kolegovia starostovia a primátori a ako sa dotkne konsolidácia práve miest a obcí. Spoločne s ministrami za stranu Hlas-SD sme nielen rozviazali ruky starostom a primátorom pri verejných obstarávaniach, ale priniesli sme aj investície a nové pracovné miesta do regiónov v hodnote viac ako dve miliardy eur," uviedol Puci.



Pripomenul, že strana pravidelne prichádza s legislatívnymi návrhmi a úpravami, ktoré sa dotýkajú života v samosprávach. Jedným z nich je podľa Puciho aj pozmeňovací návrh, ktorý vo štvrtok (7. 11.) schválil parlament a oddialil tak termín účinnosti povinného zavedenia mechanicko-biologickej úpravy odpadu o dva roky. "Týmto sme dali samosprávam možnosť sa slobodne rozhodnúť, na aký účel investujú svoje financie v dobe nutnej konsolidácie, kde rast poplatkov za odpad ovplyvní už samotné zvýšenie DPH," doplnil poslanec za Hlas-SD a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.



Koaličná strana pripomenula aj plánované zvýšenie poplatkov za ukladanie zmesového a komunálneho odpadu. Ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) požiadali, aby zvážil posunutie účinnosti tohto nariadenia. "V mene poslaneckého klubu Hlas-SD apelujeme na ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby rovnako prehodnotil aj účinnosť zavedenia nových sadzieb za ukladanie zmesového a komunálneho odpadu a posunul ich účinnosť o dva roky," uviedol Blcháč s tým, že nemôžu dopustiť, aby sa regióny dostali do finančnej situácie, keď nebudú vedieť občanom poskytnúť základné služby.



Prístup vlády k financovaniu samospráv vo štvrtok znepokojil opozičné hnutie PS. Kroky vlády považuje za nepriateľské a nedostatočné voči potrebám miest a obcí. Vláda podľa PS mestám a obciam berie peniaze a núti ich rozmraziť vlastné rezervy.