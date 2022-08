Hlas-SD: Do Vianoc by všetci seniori mali dostať 13. dôchodok 515 eur

Bratislava 26. augusta (TASR) - Dôchodcom a rodinám s deťmi by mala vláda urýchlene pomôcť. Do Vianoc by všetci seniori mali dostať 13. dôchodok, a to vo výške priemerného starobného dôchodku 515 eur. Štát by tiež na každé nezaopatrené dieťa mal vyplatiť ešte v tomto roku 200 eur. Uviedli to v piatok na brífingu predstavitelia mimoparlamentnej strany Hlas-SD.



Návrhy pomoci pre seniorov rezortu práce sú podľa slov predsedu strany Petra Pellegriniho nedostatočné, seniori potrebujú skutočnú pomoc. "Predložili sme preto do parlamentu návrh, aby namiesto nejakého falošného štrnásteho, ale minidôchodku bol dôchodcom vyplatený plnohodnotný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku na Slovensku," spresnil Pellegrini. Každý senior by tak podľa neho do konca tohto roka mal dostať minimálne 515 eur, čo je súčasná hodnota priemerného dôchodku.



Pomoc pri raste cien podľa Pellegriniho potrebujú aj rodiny s deťmi. "Navrhujeme preto ďalšiu, jednorazovú dávku vo výške 200 eur na každé jedno nezaopatrené dieťa v mesiaci október alebo november, aby peniaze dostali ešte teraz, akoby na začiatku školského roka. Pomoc by mali dostať nielen prváci, ale všetky nezaopatrené deti," dodal predseda strany Hlas-SD.



"Nezaopatrených detí je 1,1 milióna, pomoc pre nezaopatrené deti by stála približne 220 miliónov eur. Vláda peniaze má aj na 13. dôchodok, aj na prídavok na dieťa," doplnil podpredseda strany Erik Tomáš.