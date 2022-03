Hlas-SD: Ekonomická prognóza neveští nič dobré pre slovenských občanov

Bratislava 29. marca (TASR) - Ekonomická prognóza neveští nič dobré pre slovenských občanov. Erik Tomáš z mimoparlamentného Hlasu-SD tak reagoval na makroekonomické prognózy analytikov Inštitútu finančnej politiky (IFP) z dielne Ministerstva financií (MF) SR.



"Hospodársky rast pomaly klesá, za platy si Slováci budú môcť kúpiť menej a zdražovanie bude naďalej pokračovať a bude ešte výraznejšie," konštatoval Tomáš na utorkovej tlačovej konferencii. Zároveň kritizoval ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nominant OĽANO), že ignoruje poznatky potravinárov a poľnohospodárov a nič nerobí.



"Z IFP sme sa dozvedeli alarmujúcu vec, že ceny plynu a ceny tepla na budúci rok stúpnu možno niekoľkonásobne oproti už súčasnému zdraženiu," povedal Tomáš. Podľa neho slovenská vláda v porovnaní s okolitými krajinami nerobí nič. Pokračoval, že peniaze vláda má, no míňa ich neefektívne. "Chcem požiadať vládu, nech sa už konečne spamätá. Jej vlastné čísla hovoria, že Slovensko z ekonomického hľadiska ide do záhuby. Stále väčšia skupina obyvateľov spadá a padne pod hranicu chudoby," dodal Tomáš.



Ako v pondelok (28. 3.) uviedol štátny tajomník MF SR Marcel Klimek, rastúce ceny energií sa budú pretavovať do zvyšovania cien spotrebiteľských tovarov a služieb, čo bude znižovať spotrebu domácností. Priemysel pocíti nedostatok súčiastok a zamestnanosť porastie iba mierne. "V základnom scenári predpokladáme oživenie v druhej polovici roka. Očakávame, že v budúcom roku HDP vzrastie o 5,3 %, pod čo sa podpíše oživenie po odznení konfliktu a čerpanie fondov EÚ. Z dôvodu veľkej neistoty uvádzame tiež alternatívny scenár predpokladajúci dlhšie trvanie vojny na Ukrajine a vážnejšie následky pre exporty," uviedli analytici v prognóze. Vojna na Ukrajine zníži slovenské exporty a potlačí nahor ceny. Invázia Ruska na Ukrajinu negatívne zasiahne slovenskú ekonomiku, ktorá tento rok porastie tempom 2,1 %.