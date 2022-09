Hlas-SD: Hegerova a Matovičova pomoc dôchodcom je čistým výsmechom

Bratislava 27. septembra (TASR) - Pomoc dôchodcom, ktorú v pondelok (26. 9.) ohlásila vládna koalícia, je podľa mimoparlamentnej strany Hlas-SD čistým výsmechom priamo do tváre seniorov. Uviedla to hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková, v reakcii na vládou ohlásené vyplatenie mimoriadneho dôchodku v novembri.



"Namiesto skutočnej pomoci schválila vláda jednorazové vyplatenie okresaného, takzvaného 14. dôchodku, ktorým chce seniorom zalepiť oči. Je to jediná finančná dávka navyše, ktorú dôchodcovia dostanú za 16 mesiacov brutálneho zdražovania. Pre poberateľov priemerného dôchodku predstavuje sumu 139 eur. Za každý mesiac zdražovania potravín, energií, bývania aj pohonných látok vláda striebornej generácii 'štedro' nadelila 8 eur a 70 centov. To je donebavolajúca hanba," uviedol líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.



Hlas-SD opätovne vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby schválili predložený návrh zákona na vyplatenie dôchodku 515 eur pre každého dôchodcu. "Vládna koalícia má vďaka Hlasu-SD šancu napraviť svoje fatálne zlyhanie, keď ako jeden zo svojich prvých krokov po voľbách rozhodla o zrušení už schváleného plnohodnotného 13. dôchodku a nahradila ho o stovky eur nižšou štátnou sociálnou dávkou. Spravila tak napriek verejnému sľubu Igora Matoviča (OĽANO), že nesiahne na žiadne sociálne istoty ľudí. Spravila tak napriek tomu, že strana Sme rodina zavedenie 13. plnohodnotného dôchodku pred voľbami podporila vrátane hlasov Borisa Kollára či Milana Krajniaka," upozornil Pellegrini.



Hlas-SD tvrdí, že Igor Matovič a Eduard Heger (OĽANO) opäť používajú lož a manipuláciu ako svoju každodennú pracovnú metódu. "Dôchodcovia až dodnes nedostali ani cent navyše. Príspevok na očkovanie dostali len niektorí a vôbec nesúvisel so zdražovaním. Júlový takzvaný 13. dôchodok bol len predčasným vyplatením dávky, ktorú by dostali tak či tak. Preto jediné peniaze, ktoré im Matovič s Hegerom núkajú ako pomoc, je spomenutých 8,70 eura mesačne," zdôraznil Pellegrini.



Prístup vládnej koalície k dôchodcom je podľa Hlasu-SD absolútne hanebný. "Zatiaľ čo okolité štáty pristupujú k opakovaným mimoriadnym zvyšovaniam dôchodkov či k vyššej jednorazovej pomoci, slovenská vláda nechá svojich vlastných občanov ako prejav vďaky za odpracované roky pre tento štát potupne spisovať petíciu, aby sa domohli svojich prirodzených práv. Samotná Jednota dôchodcov Slovenska považuje návrh vlády za absolútne nedostatočný. Jej predseda verejne upozornil, že podľa vyjadrenia predsedu parlamentu Borisa Kollára vyplýva prístup vládnej koalície k seniorom z faktu, že vládne strany volí len percento dôchodcov. To je nehanebnosť, ktorá vo vzťahu štátu k svojej staršej generácii historicky nemá obdobu," povedal podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš.