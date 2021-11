Hlas-SD: I. Matovič predvádza nezmyselné marketingové piruety

Bratislava 23. novembra (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) vo svojom "reštauračnom" daňovom balíku opäť vymýšľa už vynájdené koleso a predvádza nezmyselné marketingové piruety. Návrhy na vopred predpísanú výšku tringeltu, jeho zahrnutie do základu na platenie dane z pridanej hodnoty (DPH) či povinné podávanie vody a polovičných porcií v reštauráciách sú ďalším potvrdením jeho nekompetentnosti. Myslí si to mimoparlamentný Hlas-SD. O postoji strany informovala jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. Podľa strany expremiéra Petra Pellegriniho by sa minister mal zamerať na skutočné problémy verejných financií, ktoré idú počas jeho pôsobenia na stoličke ministra "od desiatich k piatim".



"Ak chce minister financií reálne pomôcť gastrosektoru, nech si osvojí návrh Hlasu-SD na dočasné zníženie DPH pre gastrosektor na päť percent a po roku jej automatickú úpravu na finálnych desať percent," poznamenala hovorkyňa. Podľa strany by nemal minister vymýšľať koleso a ani si cez ministerskú funkciu riešiť nespokojnosť svojich detí s konkrétnym podnikom - stačí v stredu na vláde predložiť návrh na zníženie DPH a v skrátenom legislatívnom konaní ho schváliť v parlamente. "Hlas-SD takéto riešenie určite podporí, aj bez vody zadarmo či polovičnej porcie obeda," uzavrela hovorkyňa.



Matovič v pondelok (22.11.) predstavil ďalšiu časť jeho daňovo-odvodovej "revolúcie", ktorá sa týkala živnostníkov a reštaurácií. Účtujúce samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) by mali platiť o štvrtinu nižšie odvody ako zamestnanci, a to 29 %. Ako alternatíva voči paušálnym výdavkom by mala fungovať paušálna daň vo výške 29 %. DPH pre služby reštaurácií by mala predstavovať desať percent. To posledné však podmieňuje zavedením detského menu, tzv. "eko menu" a povinným servírovaním krčahu vody grátis automaticky ku každému jedlu. Zmeny navrhol aj pri tringeltoch, tie by mali byť po novom súčasťou účtu, a to vo výške deviatich percent z celkovej sumy účtu bez DPH.