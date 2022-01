Hlas-SD i Z. Simon vyzývajú agroministra S. Vlčana na okamžitú demisiu

Bratislava 24. januára (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD a predseda mimoparlamentného Maďarského fóra Zsolt Simon vyzývajú agroministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO) na okamžitú demisiu.



Podľa Hlasu-SD Vlčan osobne schválil systém vyplácania financií v kauze "Najdrahšie svine". Zároveň minister OĽANO žiadal, aby celý proces prebehol bez medializácie. Má to vyplývať z emailovej komunikácie členov vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú má Hlas–SD k dispozícii. Strana žiada o okamžité odstúpenie ministra.



"Pred dvoma týždňami som oslovil agrorezort so žiadosťou v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Chcel som vedieť, kto rozhodol o schválení vzorca vyplácania dvoch miliónov eur za zber údajov o sviniach na Slovensku. MPRV mi odmietlo údaje poskytnúť. Niekto na úrade sa však už na túto korupciu nemohol pozerať. Informácie, ktoré sme dostali, poukazujú na to, že nastavenie vzorca mal schváliť osobne minister OĽANO Vlčan. Zároveň o tejto ´podpore´ nechcel minister verejnosť informovať," uviedol nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva Hlasu–SD Róbert Puci.



V kauze "najdrahších svíň", v ktorej len štyrom percentám chovateľov ošípaných vyplatilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) dva milióny eur, pritom podľa Puciho agrorezort nebol schopný vysvetliť prakticky nič. Vďaka zvláštne a nelogicky nastavenému vzorcu dostala podľa kritikov firma rodiny štátneho tajomníka OĽANO Milana Kyseľa 4500 eur na každú zo šiestich svíň a 10.500 eur získal aj Augustín Polák, kandidát vo voľbách do NR SR za OĽANO.



"Hlas–SD na základe informácií, ktoré nám boli doručené, a ktoré zverejníme v utorok (25. 1.), žiada ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana z OĽANO, aby bezodkladne podal demisiu. Hlas–SD už zároveň pripravuje trestné oznámenie. Policajný prezident Štefan Hamran je totiž aj napriek výzvam a závažným podozreniam z korupcie a zneužitia právomoci verejného činiteľa pri kauze najdrahších svíň a ľudí z OĽANO hluchý a slepý," zdôraznil Puci.



Na odchod z postu agroministra vyzýva Vlčana aj exminister pôdohospodárstva Simon. "Najnovšie sa na verejnosť dostala emailová komunikácia úradníkov ministerstva, z ktorej jasne vyplýva, že minister Vlčan o systéme poskytnutia podpôr vybraným vedel. Ako aj o tom, že celé sa to má realizovať bez veľkej medializácie a potichu. Celé sa to udialo s vedomím a posvätením ministra. Tu už nestačí odchod podriadených ministra Vlčana," povedal Simon.



Delenie dotácií "natajnáša" pre vybraných je podľa Simona korupcia najhrubšieho zrna o to viac, že sa to dialo "pod taktovkou" samotného ministra. "Vyzývam ministra Vlčana, aby sa okamžite vzdal svojej funkcie," podčiarkol Simon. Ak premiér Eduard Heger (OĽANO) nechce zakrývať prípady podobné kauze Dobytkár, mal by podľa neho začať bezodkladne konať.