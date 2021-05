Hlas-SD: Koalícia ide narýchlo podraziť nohy slovenským potravinárom

Bratislava 4. mája (TASR) – Vládna koalícia chce narýchlo oslabiť postavenie slovenských výrobcov potravín pri rokovaniach s obchodnými reťazcami. Bez dohody a narýchlo zaradila do programu nadchádzajúcej schôdze Národnej rady (NR) SR rokovanie a hlasovanie o novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Informovala o tom Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa strany Hlas - sociálna demokracia.



"Vládna koalícia chce narýchlo zlegalizovať nekalé praktiky obchodných reťazcov, ktoré sú v súčasnosti zákonom zakázané. Zaradenia novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami do programu rokovania už na tento týždeň napriek tomu, že na žiadnom zo spoločných rokovaní zástupcov koaličných strán, potravinárov a obchodníkov k dohode neprišlo, je neakceptovateľné," uviedol Róbert Puci, nezaradený poslanec NR SR pôsobiaci v Hlase-SD.



Žiadna z komôr zastupujúcich záujmy slovenských potravinárov podľa neho pritom doteraz nepozná finálne znenia koaličných poslaneckých pozmeňovacích návrhov k už tak zlej novele agrorezortu. "Takéto konanie je doslova podrazenie nôh slovenským výrobcom potravín, ktorých tvrdo zasiahla nielen pandémia, ale aj absentujúca pomoc aktuálnej vlády a nula v pláne obnovy a odolnosti," podčiarkol.



Vládny návrh novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami podľa Puciho znova legalizuje v súčasnosti nekalé obchodné praktiky, ako je nákup výrobkov pod výrobné náklady či predaj pod výrobné ceny. Prvé by prakticky znamenalo, že výroba bude pre potravinárov stratová. Druhé, že by reťazce dostali možnosť svojou ekonomickou dominanciu zničiť konkurenciu ako malé nezávislé pekárne, mäsiarstva, obchody, večierky či bufety.



Upozornil, že poslanecký návrh hnutia Sme rodina zasa navrhuje predĺženie splatnosti faktúr od dodania tovaru. To v praxi znamená, že by výrobcovia potravín, napríklad pekári, mäsiari či mliekari, úverovali obchodné reťazce ako banky. Peniaze za zaplatený tovar by dostali až po dvoch mesiacoch, aj keď by ich reťazec od zákazníkov zinkasoval už v ten istý deň. Zarobil by tak aj na bankových úrokoch. Naopak, výrobcovia potravín by si museli len na samotnú výrobu požičiavať z banky, pretože by neboli schopní platiť za suroviny, energie či mzdy zamestnancov.



"Hlas-SD vyzýva predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), aby presunul tento bod rokovania na koniec schôdze a nerokovalo sa o ňom, pokiaľ nebudú jasné stanoviská slovenských potravinárov k jednotlivým pozmeňovacím návrhom. Je neakceptovateľné, aby strany vládnej koalície rozhodovali o slovenských výrobcoch potravín bez toho, aby boli ich oprávnené požiadavky k tejto novele akceptované. Hlas-SD bude hlasovať proti takémuto ničeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska," dodal Puci.