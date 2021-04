Hlas-SD navrhne jednorazovo odškodniť rodiny s deťmi

Bratislava 12. apríla (TASR) – Pre obmedzenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu by podľa predstaviteľov strany Hlas-SD mali byť odškodnené všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi. Hlas-SD preto tento týždeň predloží Národnej rade (NR) SR návrh zákona, ktorým navrhne jednorazovo odškodniť slovenské rodiny. Podľa návrhu by rodiny mali dostať jednorazovo 300 eur na každé nezaopatrené dieťa. Informovali o tom predstavitelia strany v pondelok na tlačovej konferencii.



Príspevok by mal pomôcť rodinám, ktoré museli investovať do technického vybavenia na diaľkové štúdium svojich detí alebo tým, ktoré mali obmedzené príjmy, pretože pre zatvorené školy musel ostať jeden z rodičov doma. Podľa výpočtov strany by to pri 1.100.000 poberateľoch rodičovského príspevku mohlo štát stáť zhruba 330 miliónov eur, ktoré sa dostanú k 660.000 rodinám.



"Chcem z tohto miesta požiadať, nie vyzvať, aby keď tento návrh bude predložený do parlamentu, sme k nemu pristúpili naozaj pragmaticky. Ak budú mať vládne strany pocit, že ho treba nejakým spôsobom korigovať, že vzhľadom na nejaké rozpočtové možnosti chcú tú sumu zvyšovať alebo znižovať, tak nech sa páči, ale prosím, nezmietnite tento návrh zo stola," dodal líder strany Peter Pellegrini. Podotkol, že ideálne by bolo, keby si poslanecký návrh vláda osvojila a do parlamentu ho poslala s návrhom na skrátené legislatívne konanie.



Pellegrini upozorňuje, že rodičia takmer rok ostávali doma so svojimi deťmi nie z vlastného rozmaru, ale z rozhodnutia štátu. Strana kritizuje, že koalícia v októbri neschválila jej návrh na zvýšenie pandemického OČR na úroveň čistej mzdy a tento návrh vytiahla až teraz v apríli, keď už to nie je až také potrebné, keďže postupne bude dochádzať k otváraniu škôl. Naopak, výdavky rodín na počítačovú techniku, lepšie pripojenie či stravovanie detí rástli.



"Mnoho rodín tak reálne pocítilo zhoršenie svojej finančnej situácie a mohlo sa dostať až na pokraj finančného krachu. A štát im nijakým spôsobom nepomohol," uzavrel Pellegrini.