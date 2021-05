Hlas – SD navrhuje dočasné zníženie DPH pre gastro sektor

Bratislava 27. mája (TASR) – Gastro sektoru zasiahnutému koronakrízou by pomohlo dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre služby v tejto oblasti. Navrhujú to nezaradení poslanci Peter Pellegrini, Richard Raši a Matúš Šutaj Eštok, ktorí pôsobia v mimoparlamentnom Hlase – SD.



"Navrhujeme, aby sa do 31. decembra 2022 znížila DPH gastra na päť percent a od 1. januára 2023 na úroveň 10 % tak, ako to je teraz v oblasti ubytovacích služieb. Zníženie tejto sadzby predstavuje efektívny a adresný krok pomoci podnikateľom," uviedol Raši na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Vyčíslil, že podľa prepočtov analytikov Ministerstva financií (MF) SR môže byť DPH v gastro sektore približne 100 miliónov eur. "Zároveň ide o sektor, kde sú pri výbere DPH najväčšie rezervy. Toto opatrenie nebude mať negatívny dopad na štátny rozpočet a pravdepodobne bude rozpočtovo neutrálne. Je zároveň jedným z krokov odporúčaných Európskou komisiou pre členské štáty EÚ na elimináciu dopadov pandémie na gastro sektor," dodal.