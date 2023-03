Hlas-SD navrhuje znížiť cenové stropy na energie pre samosprávy

Bratislava 7. marca (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD navrhuje viacero zmien v podpore samospráv, firiem a skupín obyvateľstva ohrozených vysokými cenami energií. Chce znížiť cenové stropy na dotovanie cien energií pre samosprávy, ale napríklad aj vyplácanie preddavkov na tieto kompenzácie. Zároveň chce strana novelizovať zákon o envirofonde či presadiť vystavovanie energošekov pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda strany Richard Raši a ekonomický expert Hlasu-SD Kamil Šaško.



"Ukazuje sa, že väčšina samospráv jednoducho nedosiahne na vládou stanovené stropy 99 eur na plyn či 199 eur na elektrickú energiu, pretože táto kompenzácia sa vzťahuje iba na silovú zložku. Vysoké nárasty účtov však spôsobujú ďalšie poplatky. Deklarovaná suma 200 miliónov eur tak zďaleka nebude použitá na pomoc samosprávam," povedal Šaško. Vláda podľa neho navyše zabudla na 500 samospráv, ktoré na vykurovanie nevyužívajú plyn, ale biomasu.



Raši poznamenal, že do schém pomoci by mali byť zahrnuté všetky spôsoby vykurovania využívané samosprávami. Pripomenul, že o pomoc s vysokými cenami energií nemôžu žiadať ani podnikatelia či ambulantní lekári, ktorí majú svoje prevádzky v prenajatých priestoroch a prenajímatelia si často o kompenzácie nepožiadajú.



Pri ostatných firmách podľa Rašiho kompenzačné schémy nefungujú. Ako príklad uviedol dotácie na energie, ktoré vyplácalo Ministerstvo hospodárstva SR v závere minulého roka, no z vyčlenenej sumy 360 miliónov eur sa minulo iba necelých 80 miliónov eur. Hlas-SD kritizoval aj slabé využitie Environmentálneho fondu na podporu energeticky náročných podnikov či vysoké výdavky na energie u nízkopríjmových skupín obyvateľov.



Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo v tomto roku dve výzvy na kompenzácie vysokých cien energií, a to pre podniky aj pre vybrané subjekty verejnej správy. V oboch prípadoch ide o preplatenie 80 % nákladov z ceny zemného plynu ako komodity a silovej elektriny prekračujúcej 99 eur za megawatthodinu (MWh) pri plyne a 199 eur za MWh elektriny. Pre podniky je výzva zatiaľ ohraničená na prvý štvrťrok a pre vybrané subjekty verejnej správy platí po celý rok.



Rezort hospodárstva už v minulosti upozornil, že kompenzácie cien energií sa týkajú iba komodity a nie súvisiacich poplatkov. Minister Karel Hirman zároveň nevylúčil, že o cenovom strope by sa mohlo rokovať. Pokiaľ prevádzky v prenajatých priestoroch nemajú vlastnú zmluvu s dodávateľom energií, nemôže im štát ceny dotovať a musia sa obrátiť na prenajímateľa.