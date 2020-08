Hlas-SD: Nebudeme sa tešiť z historického prepadu slovenskej ekonomiky

Bratislava 14. augusta (TASR) - Vznikajúca strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas-sociálna demokracia považuje za scestné vytešovať sa z historického prepadu slovenskej ekonomiky, ako to robí premiér Igor Matovič (OĽANO). Uviedla to v reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu premiéra.



"Demagogickými porovnaniami sa snaží verejnosť presvedčiť, že prepad ekonomiky o 13 % v 2. kvartáli je lepší ako prepad o vyše tri percentá v prvom," uviedla vznikajúca strana s tým, že vláda má v kríze zachraňovať ekonomiku a pracovné miesta, a v tom má vládna koalícia zatiaľ obrovské rezervy.



Matovič pri komentovaní údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR o vývoji HDP podotkol, že vďaka nižšiemu prepadu, ako sa očakávalo, sa Slovensko v rebríčku krajín Európskej únie dostalo "niekam do stredu". Na adresu bývalej vládnej garnitúry, na ktorej čele stál Peter Pellegrini, však uviedol, že v 1. kvartáli tohto roka zanechala ekonomiku v stave, keď bola štvrtou najhoršou z európskych krajín.