Hlas: Novela zákona o nekalých praktikách ohrozí lokálne predajne

Bratislava 11. marca (TASR) - Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z dielne ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽANO) ohrozí aj lokálne nezávislé predajne potravín a gastroprevádzky. Uviedla to hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.



"Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z dielne OĽANO a poslanecký návrh hnutia Sme rodina vážne poškodia nielen slovenských výrobcov potravín, ale aj malé nezávislé predajne potravín v regiónoch. Novela extrémne posilní dominanciu veľkých obchodných reťazcov. Štát musí zabezpečiť, aby mali ľudia na vidieku aj v koncových obciach prístup k potravinám. Špeciálne dôležité to je pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Je nepochopiteľné, ako môže vládna koalícia prísť s takouto zmenou zákona a ešte k tomu v čase pandémie," povedal nezaradený poslanec Národnej rady SR zo strany Hlas-SD Róbert Puci.



Vládny návrh novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami podľa neho znova legalizuje v súčasnosti nekalé obchodné praktiky, ako je nákup výrobkov pod výrobné náklady či predaj pod výrobné ceny. Prvé by podľa neho prakticky znamenalo, že výroba bude pre potravinárov stratová. Druhé by podľa neho znamenalo, že reťazce by dostali možnosť svojou ekonomickou dominanciu zničiť konkurenciu, ako sú malé nezávislé pekárne, mäsiarstva, lahôdky, večierky či gastroprevádzky predávajúce aj potraviny.



"Slovensko je podľa Globálneho indexu potravinovej bezpečnosti na úplnom chvoste v EÚ. Podľa prieskumu ZMOS má Slovensko dokonca viac ako 100 potravinových púští, čiže oblastí s obmedzeným prístupom k potravinám. Začiatkom roku 2020 agrorezort zriadil Radu pre zabezpečenie prístupu k potravinám. Minister Ján Mičovský však túto tému úplne ignoruje. A teraz, navyše, prichádza s likvidačnou novelou nielen pre potravinárov, ale aj pre malé lokálne predajne potravín," podčiarkol Puci.



Aj keď je podľa Puciho koalícia hluchá, strana Hlas–SD nemôže zostať ticho. "Budeme hlasom potravinárov a malých obchodníkov v Národnej rade SR. Ich požiadavky musia byť vypočuté. Občania v regiónoch majú právo vedieť, kto ich pripravil nielen o slovenské potraviny, ale aj o potravinovú bezpečnosť v regiónoch," dodal.