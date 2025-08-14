Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. august 2025Meniny má Mojmír
< sekcia Ekonomika

Hlas-SD ocenil zhodu koaličnej rady na energopomoci pre domácnosti

.
Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podstatným pre stranu je zachovanie sociálneho štandardu ľudí a ochrana druhého piliera.

Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Strana Hlas-SD oceňuje, že sa koaličná rada zhodla na jej návrhu, ktorý pripravila ministerka hospodárstva a podpredsedníčka strany Denisa Saková, a dohodla sa na energo-kompenzáciách na rok 2026. Tie pomôžu 90 % domácnostiam, ktoré tak nebudú musieť znášať 30 % navýšenie cien elektrickej energie, plynu a tepla. Informovala o tom vo štvrtok strana Hlas-SD

Ide o základný pilier nášho volebného programu, keď sme ľuďom sľúbili ochranu pred neprimeraným rastom cien energií a sme radi, že sa nám ho podarilo presadiť aj v takýchto ťažkých podmienkach,“ uviedla strana.

Zároveň zdôraznila, že vždy bude trvať na ochrane hlavne tých najzraniteľnejších. Podstatným pre stranu je zachovanie sociálneho štandardu ľudí a ochrana druhého piliera.

Ďalej sme otvorili témy mimoriadneho zdaňovania bánk a vysokých výdavkov na obranu. Čakajú nás ešte ťažké rokovania, ale zo svojich postojov v záujme ľudí neustúpime,“ doplnila strana.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške