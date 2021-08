Hlas-SD: Očkovacia lotéria životy a zdravie nezachráni

Na archívnej snímke Zuzana Dolinková. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 3. augusta (TASR) - Očkovacia lotéria životy a zdravie nezachráni. Uviedla to Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas - sociálna demokracia, v reakcii na spustenie štátnej očkovacej lotérie od 1. augusta.V strane Hlas-SD od začiatku hovoria, že očkovanie má byť dobrovoľné s cieľom chrániť zdravie, a to tak svoje, ako aj ľudí v okolí, priblížila.vyhlásil podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši.dodala podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková.Očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus sú preto podľa názoru podpredsedov strany Hlas-SD len ďalšie nezmyselne drahé nástroje, ktoré neprinesú želaný efekt. Aj samotnú lotériu označujú za cirkus, ak totiž chcete vyhrať, musíte byť v nedeľu večer pred televízorom, stihnúť zdvihnúť telefón a povedať správne heslo.Proces prihlasovania podľa strany navyše diskriminuje seniorov, z ktorých sa nie všetci vedia prihlásiť cez internet, a sprostredkovateľský bonus je doslova trestom pre všetkých tých, ktorí sa dali doteraz zaočkovať dobrovoľne a bez nároku na akúkoľvek odmenu.Desiatky miliónov eur, ktoré sa takto nezmyslene minú, by sa dali využiť oveľa efektívnejšie.povedal Raši.Lepšie využitie týchto prostriedkov si vie predstaviť aj Dolinková.uviedla.Hlas-SD aj naďalej vyzýva ľudí, aby sa išli očkovať - dobrovoľne, na základe svojho vlastného presvedčenia, a nie pre pofidérnu vidinu získania finančných prostriedkov.