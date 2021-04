Hlas-SD: Odmietame snahy koalície poškodiť záujmy domácich výrobcov

Bratislava 29. apríla (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD odmieta snahy koaličných poslancov poškodiť záujmy domácich výrobcov, ktorí prostredníctvom pripravovanej novely zákona o neprimeraných praktikách v obchode s potravinami, budú znevýhodnení voči veľkým obchodným reťazcom. Uviedla to hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



Spresnila, že na rokovaniach s predstaviteľmi Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o aktuálnej situácii predseda Hlasu–SD Peter Pellegrini uistil predstaviteľov zväzu, že budú plne zastávať a brániť ich záujmy v parlamente. Označil za scestné, aby koaliční poslanci poškodzovali tých, ktorí vo svojom sektore zamestnávajú 12.000 ľudí, čiže tretinu zamestnancov slovenského potravinárstva.



"Je to absolútne scestné, že koaliční poslanci pripravujú zákony, ktoré umožňujú veľkým obchodným reťazcom používať nekalé obchodné praktiky voči domácim výrobcom. Tí im budú musieť predávať svoj chlieb alebo pečivo za menej peňazí, ako sú skutočné oprávnené náklady. Toto všetko dnes našimi vládami prijatá legislatíva bráni a koaliční poslanci zjavne a cielene majú snahu poškodiť domácich výrobcov. Je to neetické a v rozpore s národným záujmom. Sme pripravení brániť záujmy domácich výrobcov voči týmto zákulisným a netransparentným snahám," uviedol líder Hlas-SD.



Hovorkyňa dodala, že pekári, ale aj cukrári sú v kritickej situácii, viaceré prevádzky a výrobcovia už pre dosahy pandémie ukončili činnosť a štát ani za viac ako rok nedokázal sektoru pomôcť. Naopak, zo štátnej pandemickej pomoci pekárov aj prevažnú časť potravinárskeho sektora vylúčil. Pekárne a ich zamestnanci boli pritom počas oboch vĺn pandémie v prvej línii, plynule zásobovali obyvateľov chlebom a pečivom aj počas najtvrdších lockdownov, dňom i nocou. Nemohli požiadať ani o COVID pomoc, ani o prostriedky na podporu z úradov práce.