Hlas-SD: OĽANO by malo agrorezort odstúpiť koaličnému partnerovi

Bratislava 10. februára (TASR) – Hnutie OĽANO by malo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR odstúpiť inému koaličnému partnerovi. Súčasné vedenie na čele s ministrom Jánom Mičovským (OĽANO) a zakladateľom hnutia Martinom Feckom preukázalo absolútnu neschopnosť zlepšiť, ba aspoň udržať potravinovú sebestačnosť Slovenska. Uviedla to Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas-sociálna demokracia.



"Na vážne prešľapy ministra Mičovského upozorňuje Hlas–SD verejnosť už niekoľko mesiacov. Za katastrofálnu situáciu v agrorezorte je však plne spoluzodpovedný aj jeden zo štyroch zakladateľov hnutia OĽANO Martin Fecko. Ten je šedou eminenciou ministerstva a práve v jeho kompetencii je poľnohospodárstvo, či Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Napriek tomu, že sa agrosektoru v minulosti venoval, ukazuje sa, že je pre našu potravinovú budúcnosť doslova katastrofou," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR.



Puci informoval, že Fecko je spoluzakladateľom hnutia OĽANO spolu s (predsedom hnutia) Igorom Matovičom a jeho rodinou a aktuálne je prvým tajomníkom MPRV SR. Podľa Puciho sa Fecko venoval agende poľnohospodárstva dlhodobo a podľa jeho vlastných je autorom agropotravinárskej časti volebného programu OĽANO. Podľa Puciho slov ho premiér napriek tomu nenominoval na ministra. Hlas–SD sa verejne pýta premiéra, či to súvisí s kuloármi spomínanou nekompetentnosťou Fecka. Katastrofálny stav ministerstva pôdohospodárstva a kritika vedenia agrorezortu by podľa strany Hlas-SD tomu nasvedčovali.



"Hnutie OĽANO zlyhalo vo vedení agrorezortu absolútne. Nedisponuje žiadnymi odborníkmi na sektor. Ako sa neustále potvrdzuje odchodmi nominantov aktuálneho vedenia z poradného zboru, PPA, či ministerstva pôdohospodárstva, s kádrami OĽANO už nechcú žiadni odborníci v agropotravinárskom sektore spolupracovať. Považovali by to totiž za hanbu pre svoju odbornú kariéru. Jedinou možnosťou na záchranu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva je tak odstúpenie agrorezortu hnutím OĽANO inému koaličnému partnerovi. Vyzývame preto koalíciu, aby k tomuto kroku okamžite pristúpila. Inak skutočne hrozí, že tento rok budú na pultoch obchodov slovenské potraviny posledný raz," dodal Puci.