Hlas-SD: OĽANO na agrorezorte prinieslo krajine nekompetentnosť

Bratislava 29. marca (TASR) – Rok hnutia OĽANO v agrorezorte bol poznačený chaosom, nekompetentnosťou a totálnou absenciou strategickej vízie rozvoja potravinovej sebestačnosti Slovenska. Uviedla to Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas - sociálna demokracia pri hodnotení ročného pôsobenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského (OĽANO) vo funkcii.



Rozhodnutia ministra Mičovského sú podľa strany doslova výsmechom programového vyhlásenia súčasnej vlády. Strana Hlas-SD preto vyzýva, aby sa občania zapojili do referenda o predčasných voľbách a nenechali Slovensko pripraviť o potravinovú sebestačnosť.



"Nekompetentnosť a neschopnosť komunikovať s celým agropotravinárskym sektorom preukázalo vedenie ministerstva pôdohospodárstva nielen navonok, ale aj do vnútra. Ministra opustili najbližší spolupracovníci, ktorých si sám vybral. Zutekali od neho vlastní poradcovia. Ján Mičovský sa už bojí prijímať personálne rozhodnutia a skrýva sa za výberovými komisiami, ktorých straníckosť je nie nepodobná ére socializmu," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR zo strany Hlas – SD.



Poľnohospodári a potravinári sú podľa Puciho takmer polovicu jeho funkčného obdobia v štrajkovej pohotovosti. "Nebyť núdzového stavu, ulice sú už dávno plné poľnohospodárskej techniky. Minister hovorí rozprávky o krásnej krajine, ale jeho výsledky nie je možné ohodnotiť inak, ako na 'nedostatočnú'. Pre krajinu nespravil absolútne nič," podčiarkol Puci.



OĽANO podľa neho robí kľúčové rozhodnutia netransparentne, bez komunikácie s dotknutými. Príkladom nebol len minuloročný neodôvodniteľný Mičovského presun financií pre poľnohospodárov medzi piliermi. Čerstvým lapsusom bolo podľa Puciho zavedenie redistributívnej platby bez akejkoľvek prípravy a podloženia faktami. Upozornil, že ani po roku pritom nie je pripravený nový strategický plán, kľúčový dokument pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Z plánu obnovy, ktorý riadi Mičovského spolustraník z OĽANO, minister financií Eduard Heger, nebol podľa Puciho schopný pre výrobu potravín, starostlivosť o krajinu, ba ani na jeho obľúbený slogan "výberkové hospodárenie v lesoch" vyrokovať ani jediné euro.



"Ak chce Slovensko úplne prísť o potravinovú sebestačnosť v tejto kritickej dobe, stačí nechať OĽANO a jej lídrov viesť agrorezort do konca volebného obdobia. Za rok práce nespravili nič pozitívne, práve naopak, pripravujú na slovenských poľnohospodárov a potravinárov neustále nové biče. Od zvýšenia nájmov za poľnohospodársku pôdu od Slovenského pozemkového fondu, cez minimálnu a nefunkčnú protipandemickú prvú pomoc pre agrosektor, až po súčasnú novelu zákona o neprimeraných podmienkach. Tá bude mať doslova ničivé dosahy na výrobu potravín na Slovensku," zdôraznil Puci.



Hlas – SD preto podľa neho vyzýva všetkých občanov, aby vyjadrili svoj postoj k súčasnej vláde v referende o predčasných voľbách na www.referendum2021.sk.