Hlas-SD: OĽANO redistributívnou platbou oklamalo poľnohospodárov

Bratislava 23. februára (TASR) – Hnutie OĽANO a jeho nominant, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, oklamali redistributívnou platbou malých aj veľkých poľnohospodárov, ale aj spotrebiteľov. Minister sľuby nesplnil, vyvolal obrovské napätie v agrosektore a podarilo sa mu ešte viac postaviť proti sebe malých a väčších poľnohospodárov. Uviedla to Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas - sociálna demokracia v reakcii na Mičovského brífing k redistributívnej platbe.



Mičovský v utorok na brífingu informoval, že redistributívna platba podporí v roku 2021 každému farmárovi prvých 28 hektárov (ha) obhospodarovanej pôdy, a to už od prvého hektára sumou 50 eur/ha.



"Klamstvá, nekomunikácia, chaos, vyhrážky a nesplnené sľuby sú pracovnou metódou hnutia OĽANO. Redistributívna platba na úrovni 50 eur oproti sľubovaným 150 eur, zavedená v priebehu roka, bez jasne definovaných prínosov pre potravinovú sebestačnosť, je presným zrkadlom ministrovania Jána Mičovského. Je to úplne nesystematické riešenie aktuálnej situácie v agrosektore. Poľnohospodári dostanú menej financií a občania prispejú neprodukujúcim obhospodarovateľom, ktorí žiadne potraviny nevyrábajú," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR zo strany Hlas–SD.



Strana podporuje podľa neho zavedenie redistributívnej platby od nového programového obdobia a za odbornej diskusie s celou poľnohospodárskou samosprávou.



Puci pripomenul, že vedenie agrorezortu z OĽANO tri dni po zaslaní do Európskej komisie, predstavilo slovenskej odbornej i laickej verejnosti zavedenie redistributívnej platby. Namiesto sľubovaných 150 eur na hektár, však pôjde o 50 eur na prvých 28 hektárov. Popritom vedenie ministerstva pôdohospodárstva predstavilo aj presun 25,9 milióna eur z tzv. projektového 2. piliera do 1. piliera, ktorý je automaticky nárokovateľný pre poľnohospodárov po splnení základných podmienok.



Znamená to podľa Puciho stratu 25-percentného povinného spolufinancovania štátu do druhého piliera, čiže mínus 6,5 milióna eur pre slovenských poľnohospodárov od štátu. Výroba potravín na Slovensku tak v skutočnosti dostane menej prostriedkov, ako mala.



"Výrok ministra Mičovského, ktorý 10. septembra 2020 na zasadnutí Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie povedal, že spôsob, akým štát podporuje poľnohospodárov, je tragický, dokonale definuje prácu pána ministra. Hnutie OĽANO fatálne zlyhalo vo vedení agrorezortu. Nedisponuje žiadnymi odborníkmi na sektor. Jedinou možnosťou na záchranu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva je odstúpenie agrorezortu hnutím OĽANO inému koaličnému partnerovi alebo nezávislému odborníkovi. Znovu preto vyzývame koalíciu, aby k tomuto kroku okamžite pristúpila. Inak skutočne hrozí, že tento rok budú na pultoch obchodov slovenské potraviny posledný raz," dodal Puci.